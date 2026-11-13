गुळवंचला लोकसहभागातून जलताराला गती ५०० खड्ड्यांचे लक्ष्य, भूमिपुत्रांकडून मदत

गुळवंच येथे जलतारासाठी
भूमिपुत्रांकडून मदत जाहीर
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पाचशे खड्डे करण्याचे लक्ष्य
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सकाळ वृत्तसेवा
सिन्नर, ता.१३ ः पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी कायमचा उपाय म्हणून जलतारा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. त्यासाठी लोकसहभाग वाढविण्यात येत आहे. ५०० खड्ड्यांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून त्यासाठी जेसीबी उपलब्ध करून देण्यास गुळवंचचे भूमिपुत्र नानासाहेब सानप यांनी मदत जाहीर केली.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी दिवाळीच्या सुट्टीत गावाकडे येणाऱ्या भूमिपुत्रांना ग्रामपंचायतीतर्फे सुरू असलेल्या उपक्रमांबाबतची माहिती देऊन लोकसहभाग वाढविण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार ग्रामपंचायत अधिकारी संजय गिरी, माजी सरपंच भाऊदास शिरसाठ, किशोर काकड, कणकोरी येथील सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद सांगळे आदींनी पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने हाती घेतलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली.
या प्रकल्पाबाबत गावात व्यापक जनजागृती झाली असून, लोकसहभागातून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याचे नियोजन सुरू असल्याचे सांगितले. प्रकल्पातून झालेली जलक्रांती आणि त्याचे व्हिडिओ सानप यांना दाखवण्यात आले. सानप यांनी जेसीबी मदत जाहीर केली. ५०० खड्ड्यांसाठी पाच लाख रुपये खर्च येणार असून त्या मदतीमुळे जलतारा प्रकल्पाला गती मिळणार आहे.
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