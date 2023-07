Gurumauli Annasaheb More : पुरुषोत्तम मासात भगवान विष्णू सेवेची संधी : गुरुमाउली अण्णासाहेब मोरे

By

Gurumauli Annasaheb More : मंगळवार (ता. १८)पासून अधिक मास म्हणजे पुरुषोत्तम मास सुरू होत आहे. या महिन्यात भगवान विष्णूची अधिकाधिक सेवा करून पुण्यसंचय करण्याची संधी सर्व भाविक, सेवेकऱ्यांना लाभणार असल्याने या संधीचा लाभ सर्वांनी घ्यावा, असे आवाहन गुरुमाऊली अण्णासाहेब मोरे यांनी आज त्र्यंबकेश्‍वर गुरुपीठात केले.

श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठात दर शनिवारप्रमाणे श्री गुरुचरित्रासाठी उपस्थित भाविक व सेवेकऱ्यांशी संवाद साधताना गुरुमाउली यांनी हे आवाहन केले. (Gurumauli Annasaheb More guidance Opportunity to serve Lord Vishnu in Purushottam month nashik news)

या अधिक मासात आपण सात दिवसांचे भागवत पारायण करतो; परंतु ज्या भाविकांना रोज महिनाभर पारायण करायचं आहे, त्यांनी ७०० श्लोकी भागवत वाचावं, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

उपस्थित सेवेकऱ्यांशी गुरुमाउलींनी अनेक विषयांवर हितगूज केले. सेवामार्गाचा व्याप प्रचंड वेगाने वाढत असल्याने सक्रिय, मार्गदर्शक सेवेकऱ्यांची आज नितांत गरज आहे. विशेषतः जे विविध कामांतून, नोकरीतून, कौटुंबिक जबाबदारीतून मुक्त झाले आहेत, अशा जबाबदार, अनुभवी लोकांनी सेवामार्गाच्या कामात पुढे यावे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आज हजारो केंद्रे आहेत. या समर्थ केंद्राचा सांभाळ करण्यासाठी आणि येथे येणाऱ्या भाविकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी अशा अनुभवी लोकांची गरज आहे. जे जे आपणाशी ठावे ते ते इतरांशी सांगावे, या उक्तीनुसार सर्व समाज शहाणा, ज्ञानी, सुसंस्कृत, जबाबदार, निर्व्यसनी, शाकाहारी, राष्ट्रप्रेमी घडविण्यासाठी या अनुभवी लोकांनी सेवाकार्यात झोकून द्यावे.

प्रत्येक केंद्राच्या परिसरात असलेल्या अशा अनुभवी, निवृत्त लोकांचा शोध घेऊन त्यांची गुरुपीठकडे नोंद करावी म्हणजे त्यांना जबाबदारी देता येईल, असे गुरुमाउलींनी सूचित केले.