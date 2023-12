Gurumauli Annasaheb More : स्वामींकडे अभेद्य भक्ती मागा : गुरुमाउली आण्णासाहेब मोरे

Gurumauli Annasaheb More : प्रभू रामचंद्रांकडे श्री रामदास स्वामींनी अभेद्य भक्ती मागितली, त्याच प्रकारे सेवेकऱ्यांनी श्री स्वामी समर्थ महाराजांकडे अभेद्य भक्ती मागावी, असा उपदेश अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ सेवामार्गाचे प्रमुख परमपूज्य गुरुमाउली आण्णासाहेब मोरे यांनी शनिवारी (ता. २३) केला. (Gurumauli Annasaheb More statement of Seek undivided devotion to Swami nashik news )