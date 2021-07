जगभरातील श्री स्वामी समर्थ केंद्रांवर गुरुपुजन सोहळा संपन्न!

दिंडोरी (जि. नाशिक) : अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ सेवामामार्गाचे दिंडोरी येथील प्रधान केंद्र तसेच समर्थ गुरुपीठ त्र्यंबकेश्र्वरसह देशभरातील तसेच परदेशातील समर्थ केंद्रांवर आज गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने कोरोनाच्या (Corona virus) सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करत गुरुपुजन सोहळा अमाप उत्साहात व मंगलमय, भावपूर्ण वातावरणात संपन्न झाला. दरवर्षी प्रमाणे आषाढी एकादशी पासूनच या उत्सवास प्रारंभ झाला होता.

पर्जन्य राजाने सोहळ्याला हजेरी लावली

दिंडोरीत प. पू. गुरुमाऊली अण्णासाहेब मोरे तर त्र्यंबकेश्र्वर येथे चंद्रकांत दादा मोरे यांच्या उपस्थितीत आज पार पडलेल्या सोहळ्यात मोजक्याच सेवेकऱ्यांनी हजेरी लावली. दरवर्षी देशभर व परदेशात लाखो सेवेकरी या अत्यंत मंगलमय सोहळ्यात सहभागी होतात. कोरोनाचे सावट असल्याने यावर्षी मोजक्याच सेवेकऱ्यांना जरी उपस्थित राहता आले तरी उत्साह, आनंद सर्वत्र ओसंडून वाहत होता. प्रमुख दरबार आणि गुरुपीठ येथे फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. पर्जन्य राजाने या सोहळ्यास हजेरी लावल्याने सर्वांचाच आनंद द्विगुणित झाला. दिंडोरी येथील प्रमुख सोहळ्यात जगभरातील लाखो सेवेकऱ्यांनी ऑनलाईन उपस्थिती लावली आणि गुरुपुजन करून दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त केले. महत्त्वाचं म्हणजे सर्वांनी संपूर्ण मानवजातीवर आलेले कोरोनाचे सावट दूर व्हावे यासाठी सुध्दा महाराजांना विनंती केली.

सेवेकऱ्यांची समर्थ चरणी प्रार्थना

अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ सेवामार्गांतर्गत गुरुमाऊली प. पू. अण्णासाहेब मोरे यांचे मार्गदर्शनाखाली जगभर हजारो केंद्र कार्यरत असून, या माध्यमातून लाखो महिला पुरुष सेवेकरी सक्रिय आहेत. या सर्वांच्या दृष्टीने आजच्या दिवसाचे खास महत्त्व असल्याने सर्वच जण या दिवसाची आतुरतेने वाट पाहत असतात.

आज पहाटेच दिंडोरीत गुरुमाऊली प. पू. अण्णासाहेब मोरे व गुरुपीठ येथे चंद्रकांतदादा मोरे यांनी गुरुपादुका पूजन तसेच श्री स्वामी समर्थ महाराज यांचे शोडशोपचार पूजन केले. सकाळी भूपाळी आरती व साडेदहा वाजता नैवद्य आरतीची सेवा रुजू करण्यात आली. उपस्थित मोजक्या सेवेकऱ्यांनी श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या मूर्तीला अभिषेक करून चरण तीर्थ घेऊन महाराजांना विनंती केली की," महाराज आपणच माझे गुरू, माता, पिता, बंधू, सखा, गुरु, सदगुरू, परमगुरू, परात्पर गुरु व गुरुतत्व आहात माझा सांभाळ करा" महिला, पुरुष सेवेकऱ्यांनी आपापल्या घरी यानिमित्ताने श्री स्वामी चरित्र, गुरुगीता या ग्रंथाची पारायणे व श्री स्वामी समर्थ मंत्राचा जप केला.

शेती उत्पादित विविध उत्पादनांचा शुभारंभ

सर्व समर्थ केंद्रांवर मे महिन्यापासूनच विपुल पर्जन्यासाठी सेवा केली जाते. परंतु आज कुठे अतिवृष्टी तर कुठे दुष्काळ अशी परिस्थिती असल्याने सर्वत्र समाधानकारक पाऊस नाही म्हणून सर्वांनी या सेवेत वाढ करून पर्जन्य राजास साकडे घातले पाहिजे असे आवाहनही गुरुमाऊली यांनी केले.

सेवामर्गाच्या सात्विक कृषिधन विभागाच्या वतीने विषमुक्त गतशेतीच्या माध्यमातून उत्पादित विविध उत्पादनांचा शुभारंभ गुरुमाऊली यांचे हस्ते करण्यात आला.

