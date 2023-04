NMC Website Hacked : महापालिकेच्या वेबसाईटवर पुन्हा हॅकर्सचा हल्ला

By

NMC Website Hacked : नाशिक महानगर पालिकेच्या अधिकृत वेबसाईटवर सायबर हल्ला झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.बँक, शासकीय संस्था नेहमीच हॅकर्सच्या रडारवर असतात.

यातील तांत्रिक चुका, वेबसाईट वापराबाबत पुरेशी काळजी न घेणे यामुळे या वेबसाईटवर हॅकर्सना सहज हल्ला करता येतो. (Hackers attack again on the NMC Website nashik cyber crime news)

नाशिक महानगरपालिकेच्या www.nmc.gov.in या साईटवर सायबर हल्ला करून हॅकर्सने त्यावर हॅक केल्याची इमेज सुद्धा अपलोड केली आहे. यावेळी हॅकर्सने संपूर्ण डेटा हॅक केल्याची शक्यता आहे. पालिकेचे जाहीर वृत्त प्रसारण व घोषणा करणारा टॅबवर हल्ला झाल्याचे समोर येत आहे.