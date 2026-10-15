एचएएल सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा स्नेहमेळावा

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ओझर ः एचएएल सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या स्नेहमेळाव्यात सहभागी सेवानिवृत्व कर्मचारी
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२०-१
एचएएल सेवानिवृत्त
कर्मचाऱ्यांचा मेळावा
ओझर, ता.१५ ः येथील जय मल्हार ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या पुढाकारातून सेवानिवृत्त एचएएल कर्मचाऱ्यांचा स्नेहमेळावा उत्साहात झाला. अध्यक्षस्थानी जंगल शिंदे होते. प्रमुख पाहुणे विलास विसपुते, तुकाराम मंडलिक, डी. बी. जोशी होते. व्यासपीठावर नानासाहेब मंडलिक, सरचिटणीस संजय कुटे, अध्यक्ष अनिल मंडलिक, जय मल्हार संघाचे उपाध्यक्ष दिनकर वाकचौरे, सूर्यभान ठाकरे उपस्थित होते. सर्वप्रथम मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. सूर्यभान ठाकरे यांनी प्रास्ताविक केले. दिनकर वाकचौरे यांनी मेडी आसिस्ट फार्मबद्दल माहिती दिली. दिलीप देशमुख, नंदू चंद्रात्रे, दत्तात्रेय शेटे, राजू मंडलिक, भय्या देशमुख, गंगाधर बोरसे, तुकाराम गावडे, भीमराव मंडलिक, मुरलीधर महाडिक, वामन धारराव, अरविंद शौचे, रतन शिंदे, प्रकाश शिरसाट, राजू मंडलिक, ओमप्रकाश चौरे, बाळनाथ पवार, घुमरे, बापू मंडलिक, चौधरी, भास्कर आहेर, रामभाऊ गुडघे, श्याम घोडके, रावसाहेब मोरे व सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित होते. धर्मराज अहिरे यांनी सूत्रसंचालन केले. तुकाराम मंडलिक यांनी आभार मानले.
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