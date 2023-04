वाडीवऱ्हे (जि. नाशिक) : भविष्यात पाणी पुरणार नाही पाणी टंचाई येईल असे कारण देऊन इगतपुरी तालुक्यातील चिंचलेखैरे ग्रामपंचायतीतील खैरेवाडी येथील विहिरीवरीवरील सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या वीज पुरवठ्याने सुरु असलेली नळपाणी पुरवठा बंद केल्याने महिलांना विहिरीवरून डोक्यावर पाणी आणावे लागत आहे.

पाणी पुरवठा विभाग व ग्रामसेवकांनी सौर वीजपुरवठा सुरळीत करून नळपाणी पुरवठा पूर्ववत चालू करावा अशी मागणी एल्गार कष्टकरी संघटनेने केली आहे. अन्यथा एल्गार कष्टकरी संघटनेचे अध्यक्ष भगवान मधे यांनी पंचायत समितीवर महिला हंडा मोर्चा आणतील असा इशारा दिला आहे. (Hand over heads of women in Khairewadi Demand for restoration of tap water supply Nashik News)

खैरे वाडी येथे कायम पाणी टंचाई होती. महिलांचे डोक्यावरून पाणी आणण्याचे हाल बघून एका स्वयंसेवी संस्थेने वाडीला पाणी पुरवठा करणाऱ्या विहीरीवर सौर ऊर्जा प्रकल्पावर नळपाणी पुरवठा योजना राबविली. महिलांच्या डोक्यावरील हंडा उतरवला. मात्र महिलांच्या चेहऱ्यावरील हा आनंद फार काळ टिकला नाही.

नळपाणी पुरवठा योजना सुरु राहिली तर पाणी पुरणार नाही. पाणी टंचाई येईल असे कारण सांगत इगतपुरी तालुक्यातील खैरेवाडी येथील सौरऊर्जा प्रकल्पावर चालु असलेली विहिरीवरील नळपाणी पुरवठा योजना पंचायत समिती पाणीपुरवठा विभागाने बंद केली आहे. या वाडीला पाणी मिळावे यासाठी ग्रामस्थांनी शेकडो वेळा आंदोलने केली आहेत.असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.