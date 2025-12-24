Nashik News : अंजनेरीवर हनुमान मंदिर उभारणीत सरकारचा खोडा? हनुमान जन्मस्थान संस्थेचा तीव्र निषेध!

नाशिक: हनुमान जन्मस्थान असलेल्या पर्वतावर वन विभागाने जागा देऊ केलेली असतानाही सरकारच्या काही परवानग्या बाकी असल्याने येथे मंदिर उभे राहू शकत नसल्याने सरकारचा निषेध करण्यात आला. हनुमान जन्मस्थान संस्थेतर्फे मंगळवारी (ता. २३) झालेल्या पत्रकार परिषदेत संस्थेचे प्रशांत गडाख यांनी सरकारवर चांगलीच आगपाखड केली. .हिंदुत्वाची पाठराखण करणारे राज्य सरकार हनुमान जन्मस्थान, अंजनेरी पर्वत (त्र्यंबकेश्वर, नाशिक) या ठिकाणी मंदिर उभारणीसाठी जागा देत नाही. वन विभागाच्या अखत्यारीत असलेला अंजनेरी पर्वत आणि त्यावरील मंदिराच्या ठिकाणी १.८२ हेक्टर जागा वन विभागाने मंदिरासाठी देऊ केलेली असताना अनेक अर्जफाटे करूनही सरकार वनहक्क कायदा परवानगी देत नाही. नाशिकमधील अनेक साधू-संत केवळ ‘आम्ही तुमच्या पाठीमागे आहोत’ असे म्हणून कायदेशीर कार्यवाही असेल तेव्हा मात्र बैठकांना, चर्चेला येत नाहीत, याबाबत नक्की काय निर्णय घ्यावा, असा सवाल प्रशांत गडाख यांनी केला आहे..सरकार हिंदुत्वाचे आहे, राममंदिरदेखील उभे झाले आहे, असे असताना हनुमानाच्या मंदिराबाबत काय अडचणी याव्यात, असा प्रश्न पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. मुख्यमंत्री यात कोणतीही मदत करीत नसून तसेच हा मुद्दा चर्चेला घेत नसल्याने मंदिर उभे राहणार कसे, सरकारने याबाबत विचार करावा आणि याकामी मदत करावी, असे गडाख यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले..RRB Group D Recruitment 2026: नवीन वर्षात सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! RRB ग्रुप डीमध्ये 22 हजार पदांसाठी भरती लवकरच ; पात्रता व निवड प्रक्रिया वाचा.संकटमोचक देव असतो, माणूस नाही...संकटमोचक ही हनुमानाची उपाधी आहे, ती माणसाला देता कामा नये. गिरीश महाजन यांना ‘संकटमोचक’ म्हणण्यात येते. सामान्य माणसाला अशी उपाधी कशी देण्यात येते, मग देवात आणि माणसात काय फरक राहील, असा सवालही या वेळी पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आला. महाजन यांना दिलेल्या ‘संकटमोचक’ उपाधीला लाखो हनुमान भक्तांचा तीव्र विरोध असल्याचेही गडाख म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.