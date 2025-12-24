नाशिक

Nashik News : अंजनेरीवर हनुमान मंदिर उभारणीत सरकारचा खोडा? हनुमान जन्मस्थान संस्थेचा तीव्र निषेध!

Protest Over Delay in Hanuman Janmasthan Temple at Anjaneri : नाशिकमध्ये हनुमान जन्मस्थान अंजनेरी पर्वतावरील मंदिर उभारणीसाठी परवानग्या न मिळाल्याने हनुमान जन्मस्थान संस्थेतर्फे पत्रकार परिषद घेऊन सरकारचा निषेध करण्यात आला.
Hanuman Janmasthan Temple

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: हनुमान जन्मस्थान असलेल्या पर्वतावर वन विभागाने जागा देऊ केलेली असतानाही सरकारच्या काही परवानग्या बाकी असल्याने येथे मंदिर उभे राहू शकत नसल्याने सरकारचा निषेध करण्यात आला. हनुमान जन्मस्थान संस्थेतर्फे मंगळवारी (ता. २३) झालेल्या पत्रकार परिषदेत संस्थेचे प्रशांत गडाख यांनी सरकारवर चांगलीच आगपाखड केली.

