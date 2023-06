Nashik News : नांदूरमध्यमेश्वरमध्ये झाले राखाडी कोकिळेचे दर्शन; सातभाईच्या घरट्यामध्ये टाकतात अंडी

Nashik News : नांदूरमध्यमेश्‍वर येथील पक्षी अभयारण्यात पावसाळ्यातही स्थलांतर करून पक्षी येतात. काही दिवसांपासून इथे राखाडी पोट असलेल्या कोकिळेचे (भारतीय प्लेंटिव्ह कोकीळ-कॅकोमँटिस पॅसेरिनस) दर्शन घडले.

ही लहान कोकिळेपैकी एक आहे. त्याची लांबी २३ सेंटीमीटरपर्यंत आहे. नर राखाडी असतात आणि खालचे पोट पांढरे असते. पंखांवर पांढरा ठिपका असतो. माद्या गडद-लालसर तपकिरी असतात.(Happened in Nandur Madhyameshwar Sightings of Gray Cuckoo Eggs put in nest of Satbhai Nashik News)

हे पक्षी लहान-अंतराचे स्थलांतरित आहेत. कारण अधिक उत्तरेकडील अक्षांशांवर आणि उंच जमिनीवर पक्षी उन्हाळ्यात पाहुणे असतात आणि हिवाळ्यात उबदार भागात जातात. प्रजाती हलकी जंगल आणि लागवड क्षेत्र पसंत करतात.

हे पक्षी परजिवी आहेत. स्वतः घरटी बनवत नाहीत. सातभाई पक्ष्याच्या घरट्यात मादी अंडी देते. ते एक अंडे असते. या पक्ष्याच्या आहारात विविध प्रकारचे कीटक आणि सुरवंट असतात. गोंगाट करणारी प्रजाती असून, पी-पीप, पी-पीप आवाज करत आपले अस्तित्व सिद्ध करत असतात.

या प्रजाती ० ते १०० मीटर उंचीवर आढळतात. या कोकिळांच्या प्रजाती शेतजमीन, वृक्षारोपण, ग्रामीण बागा, कुरण आणि उष्णकटिबंधीय आणि उपोष्णकटिबंधीय निकृष्ट जंगले आदी कृत्रिम परिसंस्थेमध्ये राहतात. भारतातील पूर्व घाटात एप्रिल ते जून हा प्रजनन काळ असतो. भारतातील या कोकिळांच्या प्रजातींची संख्या रहिवासी आहे. प्रजननानंतर अल्पवयीन कोकिळा विखुरतात आणि श्रेणीत नवीन ठिकाणी राहतात.

