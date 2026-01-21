Jal Jeevan Mission : कोट्यवधींचा निधी धूळखात? साल्हेरसह सात गावांसाठीची नळ पाणी पुरवठा योजना दोन वर्षांपासून बंद

भास्कर बच्छाव- साल्हेर: केंद्र शासनाचा महत्त्वाकांशी हर घर जल नल पाणी योजना बागलाण आदिवासी पश्चिम पट्ट्यांमध्ये साल्हेर भिकारसौडा महादर भाटाबा पायरपाडा तुपविहीरपाडा या आदिवासी गावात अर्धवट काम बंद असल्याने नळाला पाणी येईल का याबाबत ग्रामस्थ साशंक आहेत..साल्हेर ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा पाणी प्रश्न कायमचा सोडवा. यासाठी हर घर जल नळ पाणी योजना साल्हेरला मंजूर करण्यात आली. यात केळझर धरणाच्या पायथ्याशी विहिरी घेण्यात आली. विहिर आणि साल्हेरचे जवळजवळ १५ किलोमीटर अंतर आहे. .सुरुवातीला जोरात काम सुरू झाले. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून काम बंद अवस्थेत आहे. ठिकठिकाणी केळझर धरणातून जलवाहिनी उभारल्या पाण्याच्या टाक्याही अर्धवट असल्याने त्याही धुळखात पडून आहेत.जलवाहिणीसाठी पाईप धूळखात पडलेले आहेत. आगामी उन्हाळ्यात या भागांमध्ये तीव्र पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहेत..सात गावांचा प्रश्नसाल्हेर ग्रामपंचायतीत एकूण सात गाव येतात. त्यात भिकारसौडा, महादर भाटाबा, पायरपाडा, तुपविहीरपाडा या गावांना कायमच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासते. पावसाळ्यात चारही महिने पाण्याच माहेरघर समजले जाणाऱ्या या भागाला उन्हाळ्याचे चार महिने या भागात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होते. माणसाच्या बरोबरच जनावरांच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते चारही महिना टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याचे वेळ प्रशासनाला येते व हंडाभर पाण्यासाठी महिलांना वन वन भटकावे लागते. त्यात सध्या या योजनेचे काम करताना अडचणीचा सामना करावा लागतो आहे..योजनेतील अडचणीकेळझर धरण ते साल्हेर हे १४ ते १५ किलोमीटर आहे घाटाचेभाटंबा महादर साल्हेर पायरपाडा येथे अर्धवट टाक्या तयारपाणी उचलण्याच्या वीजपंपाचे बिल देण्यास ग्रामपंचायत अकार्यक्षममोटर वेळेवर चालू बंद करण्यासाठी कर्मचारी यंत्रणेचा अभाव.Savlaj ZP : सावळज गटात आरक्षणाचा फटका की संधी? इच्छुकांची गर्दी, नेते अडचणीत.भागातील आदिवासी भागातील काम संथ असले तरी नागरिकांच्या सहकार्यामुळे योजनेचे काम निम्मी झालेले आहे. मात्र शासनाकडे निधी नसल्यामुळे त्यामुळे काम बंद आहे. निधी मिळताच काम सुरू करण्यात येईल.- डी आर अलगट, उपअभियंतासाल्हेर ग्रामपंचायत अंतर्गत एकूण सात गाव येतात. पावसाळ्यात भरपूर पाणी असलेल्या या भागात फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते. गावागावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो. हंडाभर पाण्यासाठी महिलांना मजुरी सोडून घरी बसावं लागते. त्यामुळे शासनाने पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करावी.- राणी भोये, माजी सरपंच, साल्हेरहर घर जल नळ पाणीपुरवठा योजना गावासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. पण प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे गेल्या दोन-तीन वर्षापासून अर्धवट अवस्थेत आहे. शासनाचा कोट्यवधी निधी पाण्यात तर जाणार नाही ना अशी शंका येऊ लागली आहे.योगेश पवार, सामाजिक कार्यकर्ता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.