Nashik News : हरसुले येथील पोलीस पाटील शिंदे यांचा विहिरीत पडून मृत्यू

Nashik News : हरसुले (ता. सिन्नर) येथील शेततळ्यात रात्री वीजपंप सुरू करण्यासाठी गेलेले पोलीस पाटील पांडुरंग लहानु शिंदे (वय ४३) यांचा वीजेचा धक्का लागल्याने विहिरीत पडून मृत्यू झाला.

शनिवारी (ता. १३) रात्री साडेअकराच्या सुमारास ही घटना घडली. रविवारी (ता. १४) सकाळी त्यांचा मृतदेह विहिरीत पडलेल्या अवस्थेत आढळला. (Harsule Police Patil Shinde died after falling into well Nashik News)

त्यानंतर मृतदेह सिन्नरला शासकीय रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणीसाठी आणण्यात आला. श्री. शिंदे यांनी सिन्नर-घोटी महामार्गाजवळील शेततळ्यात फ्लावरचे पिक घेतले आहे. शिवारात रात्री साडे अकराला वीज पंप सुरू करण्याची वेळ देण्यात आलेली आहे.

त्यानुसार ते पिकाला पाणी भरण्यासाठी गेले होते. विहिरीला पाणी कमी असल्याने ते रात्रभर पाणी भरत असावेत असे वाटले. मात्र, सकाळीदेखील ते घरी परतले नाही. त्यामुळे शिंदे परिवाराने चौकशी केली व शिवारात शोध घेतला.

पण, ते कुठेही आढळले नाही. त्यामुळे आसपासच्या शेतकऱ्यांनी पोहणाऱ्यांना बोलावून विहिरीत शोध घेतला असता, विहिरीत मृतदेह सापडला. वीजपंप सुरू करताना वीजेचा धक्का बसल्याने त्यांचा पाय घसरून तोल गेला. त्यांच्या डोक्याला दुखपत झाली असल्याचे ग्रामस्थांची सांगितले. प्रगतशिल शेतकरी सुनील शिंदे यांचे ते थोरले बंधू होत.