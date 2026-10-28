हस्ती स्कूल पुरस्कार

धुळे : टुडे ३ साठी....
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नवी दिल्ली: ‘एज्युकेशन वर्ल्ड’तर्फे झालेल्या सोहळ्यात मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारताना हस्ती ग्रुप ऑफ स्कूल्सचे अध्यक्ष कैलास जैन.
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हस्ती पब्लिक स्कूलला दुहेरी बहुमान
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डिजिटल शिक्षण, दर्जेदार सुविधांसाठी दिल्लीत राष्ट्रीय गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. २८ : दर्जेदार शिक्षण, आधुनिक शैक्षणिक सुविधा, प्रभावी अध्यापन पद्धतींच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी गेल्या २५ वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या दोंडाईचास्थित हस्ती चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित हस्ती पब्लिक स्कूल ॲन्ड ज्युनिअर कॉलेज या संस्थेने राष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय यश संपादन केले. एज्युकेशन वर्ल्डतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या इंडिया स्कूल रँकिंग २०२६-२७ आणि इंडिया ग्रँड ज्युरी रँकिंगमध्ये शाळेला दोन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले. नवी दिल्ली येथील द पुलमन, एरोसिटी येथे झालेल्या दिमाखदार सोहळ्यात हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
यंदाच्या इंडिया स्कूल रँकिंगमध्ये हस्ती पब्लिक स्कूलने ‘सुपर ५० बजेट प्रायव्हेट स्कूल’ श्रेणीत संपूर्ण भारतात ३८वे, महाराष्ट्रात १५वे तर धुळे जिल्ह्यात प्रथम स्थान पटकावले. या कामगिरीबद्दल शाळेला बेस्ट बजेट प्रायव्हेट स्कूल हा राष्ट्रीय सन्मान मिळाला. हा पुरस्कार हस्ती ग्रुप ऑफ स्कूल्सचे अध्यक्ष कैलास जैन यांनी नंदिनी गुप्ता आणि रिद्धी अग्रवाल यांच्या हस्ते स्वीकारला. तसेच, इंडिया ग्रँड ज्युरी रँकिंगमध्ये बेस्ट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲन्ड लर्निंग इकोसिस्टीम श्रेणीत शाळेने संपूर्ण भारतात चौथा, तर महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक मिळविला. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि अध्ययन व्यवस्थेतील उत्कृष्ट कार्याबद्दल हा बहुमान मिळाला. हा पुरस्कार अध्यक्ष कैलास जैन यांनी लॉरेन्स स्कूल व डेली कॉलेजचे माजी मुख्याध्यापक डॉ. सुमेर सिंह, शिक्षणतज्ज्ञ फातिमा आगरकर यांच्या हस्ते स्वीकारला.
शाळेच्या या यशाने दोंडाईचा परिसराच्या शैक्षणिक क्षेत्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. या दुहेरी यशाबद्दल हस्ती चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष अशोक जैन, कार्याध्यक्ष किशोर जैन, संचालक मंडळाने शाळेच्या प्राचार्या रझिया दाऊदी, सर्व शिक्षक, कर्मचारी, पालक आणि विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले. पुरस्कारांसाठी समन्वयिका सकिना भारमल, समन्वयक महेश डिगराळे, संगणक शिक्षक पंकज पाटील, गौतमी गिरासे यांनी परिश्रम घेतले.