Nashik News : परिसरात ठिकठिकाणी साचत असलेल्या कचऱ्यात प्लास्टिक असते. रस्त्यावर फिरणाऱ्या गायी त्याच कचऱ्यासोबत प्लास्टिकच्या पिशव्यांचेही सेवन करतात. यामुळे गायींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. (health of cows is in danger due to plastic in garbage nashik news)

अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम २००६ नुसार सरकारने महाराष्ट्रात प्लास्टिकचे उत्पादन, वापर, विक्री, साठवण, तसेच थर्माकॉल आदींच्या वापरावर पूर्णत: बंदी घातली आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार प्लास्टिकपासून बनलेल्या ज्या वस्तूंचे विघटन होत नाही, अशा वस्तू वापरण्यास मनाई आहे.

परंतु, पंचवटी परिसरात दिंडोरी रोडवरील चित्रकूटसमोरील बाजूस, मायको दवाखान्यासमोरील बाजूस, अवधूत वाडीसमोरील बाजूस असलेले पादचारी मार्ग, तसेच विद्युतनगर कोटालगत, पेठ रोडवरील पाटावर नेहमीच कचरा व त्यात प्लास्टिकच्या पिशव्या देखील असतात.

दिंडोरी रोड, पेठ रोड परिसरात रस्त्यावर फिरणाऱ्या गायी या ठिकाणी कचऱ्यात अन्न शोधत त्याचे सेवन करतात. मात्र, त्यावेळी अन्नाऐवजी प्लास्टिकच्या पिशव्याच त्यांच्या पोटात जाऊन त्याचा गोळा तयार होतो. यामुळे गायींसह गुरा-ढोरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची

कचरा उघड्यावर टाकणे अद्याप बंद झालेले नाही. त्यातच प्लास्टिकचा वापरही सुरूच आहे. त्यामुळे जनावरांच्या आरोग्याशी खेळ होत असून, पोटातील आतड्यांच्या हालचाली प्लास्टिकसेवनामुळे मंदावत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने उघड्यावरील कचरा आणि प्लास्टिकबंदीबाबत अधिक कठोर भूमिका घेणे गरजेचे बनले आहे.

ग्रामीण भागातही समस्या

प्लास्टिकचा गोळा गायींच्या पोटात तयार झाल्याने पचनक्रियेत अडथळा निर्माण होतो. तब्येत कमी होते. पोटफुगीची शक्यता असते. प्लास्टिकमुळे आजारी पडणाऱ्या जनावरांमध्ये गायींचे प्रमाण अधिक आहे. शहरातून प्लास्टिकची, तर ग्रामीण भागातून खिळे, तार, प्लास्टिकच्या धाग्यांची समस्या आहे.