Nashik News : फेब्रुवारीतच नाशिक तापले; एप्रिल-मेच्या चटक्यांनी शहाळ्याचा दर ८० रुपयांच्या पार!

नाशिक: फेब्रुवारीच्या मध्यावर उन्हाळा एप्रिल-मेची आठवण करून देत आहे. दुपारच्या तळपत्या उन्हात रस्त्यांवर चटके बसू लागले असून, 'गारवा' देणाऱ्या पदार्थांची मागणी झपाट्याने वाढली आहे. परिणामी बाजारात शीतपेय, फळे व रसाच्या किमतींनीही उसळी घेतली आहे..शहाळ्याला यंदा चांगलाच भाव आला असून एक नग तब्बल ८० रुपयांना विकले जात आहे. त्यातील मलाईच्या शहाळ्याची किंमत ९० रुपयांवर पोचली आहे. 'देवाची करणी अन् नारळात पाणी' ही म्हण आता बदलून ग्राहकांना 'उन्हाची करणी अन् महाग शहाळ्याचे पाणी' असे म्हणावे लागते, अशी भावना खरेदीदार व्यक्त करीत आहेत. ताक २० रुपये, मठ्ठा २५ रुपये आणि लस्सी ४० रुपये ग्लास या दराने विक्री होत आहे. विशेष म्हणजे ताक-लस्सीचे 'कॉकटेल' २५ रुपयांना उपलब्ध असून ग्राहकांमध्ये त्याला चांगली मागणी आहे. .रस्त्यारस्त्यांवर उसाचा रस, मोसंबी रस, तसेच ताक-लस्सीच्या गाड्यांवर दुपारच्या वेळी गर्दी दिसत आहे. भाजीपाला व फळ बाजारातही उष्णतेचा परिणाम स्पष्ट जाणवत आहे. काकडी ८० रुपये किलो, द्राक्षे २०० रुपये किलो दराने विकली जात आहेत. संत्री व मोसंबी ३५ रुपये किलो, टरबूज ४० ते ४५ रुपये किलो, खरबूज ३० ते ३५ रुपये किलो तर अननस ९० रुपये नग या दराने मिळत आहे. .उन्हाची तीव्रता वाढत गेल्यास या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. उन्हाच्या झळांनी हैराण नागरिक 'गारव्याच्या' शोधात खिशाला चटके बसले तरी थंडाव्याच्या पदार्थांना प्राधान्य देताना दिसत आहेत. उन्हाळा अजून अधिकृतरीत्या सुरू व्हायचा असताना बाजारातील हा तापमानवाढीचा इशारा सर्वसामान्यांच्या बजेटला घाम फोडणारा ठरत आहे..आयुर्वेद काय सांगते...दिवसाची सुरवात कोमट पाण्यात थोडे तूप किंवा धणे-जिरे उकळून केलेल्या पाण्याने करावी.ताक, मठ्ठा, पन्हे, बेलसरबत यांसारखी नैसर्गिक पेये शरीरातील पित्त शांत करतात.टरबूज, खरबूज, काकडी, द्राक्षे यांसारखी रसाळ फळे दुपारच्या वेळी सेवन करावीत.तेलकट, अतिखारट व अतितिखट पदार्थ टाळावेत; रात्री दही न घेणे हितावह.पुरेसे पाणी पिणे आणि दुपारच्या कडक उन्हात अनावश्यक बाहेर पडणे टाळणे आवश्यक..हा ऋतुसंधीकाळ सुरू आहे, हिवाळा संपायला आला आणि उन्हाळ्याची सुरवात तर या काळात कफाचे विकार वाढण्याची शक्यता अधिक असते. फ्रीजमधील पदार्थ टाळावे. तळलेले, पचायला जड पदार्थ खाऊ नये, जलसंतुलनासाठी लिंबू मीठ साखर पाणी, कोकम सरबत घ्यावे.-डॉ. राहुल सावंत, आयुर्वेदाचार्य.