Nashik News : फेब्रुवारीतच नाशिक तापले; एप्रिल-मेच्या चटक्यांनी शहाळ्याचा दर ८० रुपयांच्या पार!

February Heat Feels Like Peak Summer in Nashik : दुपारच्या तळपत्या उन्हात रस्त्यांवर चटके बसू लागले असून, ‘गारवा’ देणाऱ्या पदार्थांची मागणी झपाट्याने वाढली आहे.
नाशिक: फेब्रुवारीच्या मध्यावर उन्हाळा एप्रिल-मेची आठवण करून देत आहे. दुपारच्या तळपत्या उन्हात रस्त्यांवर चटके बसू लागले असून, ‘गारवा’ देणाऱ्या पदार्थांची मागणी झपाट्याने वाढली आहे. परिणामी बाजारात शीतपेय, फळे व रसाच्या किमतींनीही उसळी घेतली आहे.

