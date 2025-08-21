नाशिक
Nashik Monsoon Update : नाशिक जिल्हा जलमय; गोदावरीला यंदाच्या हंगामातील सर्वात मोठा पूर
Heavy Rain Disrupts Nashik District : नाशिकमध्ये मुसळधार पावसामुळे गोदावरी नदीला पूर आला असून, धरणातून मोठ्या प्रमाणात विसर्ग सुरू आहे. संपूर्ण जिल्ह्याला अक्षरशः झोडपून काढले. इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, नाशिक व निफाड तालुक्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसला.
नाशिक: मध्यरात्रीपासून सुरू झालेल्या मुसळधारेने बुधवारी (ता. २०) संपूर्ण जिल्ह्याला अक्षरशः झोडपून काढले. इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, नाशिक व निफाड तालुक्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसला.