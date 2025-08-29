नाशिक

Nashik Monsoon : नाशिक जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा तडाखा; पंधरा गावांतील पिके उद्ध्वस्त

Heavy Rains Cause Crop Loss in Nashik District : नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, निफाड व कळवण तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे मका, सोयाबीन आणि कापसाच्या पिकांचे हजारो हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले.
नाशिक: जिल्ह्यातील पंधरा गावांमध्ये मागील दहा दिवसांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. प्राथमिक अंदाजानुसार मका, सोयाबीन व कापसाचे चार हजार २०९ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, आठ हजार ४९७ शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. पावसाचा जोर कायम असल्याने नुकसानीची तीव्रता आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

