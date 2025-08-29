Nashik Monsoon : नाशिक जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा तडाखा; पंधरा गावांतील पिके उद्ध्वस्त

नाशिक: जिल्ह्यातील पंधरा गावांमध्ये मागील दहा दिवसांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. प्राथमिक अंदाजानुसार मका, सोयाबीन व कापसाचे चार हजार २०९ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, आठ हजार ४९७ शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. पावसाचा जोर कायम असल्याने नुकसानीची तीव्रता आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..ऑगस्टच्या पूर्वार्धात उघडीप झाल्यानंतर उत्तरार्धात पावसाने जोर धरला. जिल्ह्याच्या विविध भागांत पाऊस झाला असला, तरी मालेगाव, निफाड व कळवण तालुक्यातील पंधरा गावांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. महसूल व कृषी विभागाने नुकसानीचा पंचनामा सुरू केला आहे. मात्र, पावसाचा जोर कायम असल्याने कामात अडथळे येत आहेत. त्यामुळे अंतिम आकडेवारी समोर येण्यास काही कालावधी लागू शकतो, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..मालेगाव तालुका : कळवाडी महसूल मंडळासह परिसरात १६ ते १८ ऑगस्टदरम्यान अतिवृष्टी झाली. बारा गावांतील चार हजार ३५ हेक्टरवरील मका व कापूस बाधित झाला असून, आठ हजार २२४ शेतकरी प्रभावित झाले आहेत..North Maharashtra Monsoon : उत्तर महाराष्ट्रात पावसाचा कहर; वीज पडून दोघांचा मृत्यू, पाच जखमी.निफाड तालुका: दोन गावांत २० ऑगस्टला झालेल्या पावसामुळे १६० हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. यात २४३ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.कळवण तालुका: २२ ऑगस्टला कमी कालावधीत झालेल्या मुसळधारेने एका गावात १४ हेक्टर पिके वाया गेली असून, ३० शेतकरी बाधित झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.