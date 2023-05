Unseasonal Rain : जुनी शेमळी परिसरात वादळी वाऱ्यासह जोरदार अवकाळी पाऊस; लाखोंचे नुकसान

By

Unseasonal Rain : जुनी शेमळी (ता बागलान ) येथील परिसरात( आज (ता . २ ३ ) रोजी सायंकाळी पाचच्या सुमारास जोरदार वा- या सह गारपीठ झाल्याने ग्रामस्थांचे घरावरील पत्रे' उडाल्याने संसार उघडयावर पडले आहेत. विज कंपनीचे खांब जमीनीवर कोसळले.

शेळ्या गायी मृत्यूमुखी पडले. शेतकऱ्यांच्या शेतातील झाडे उन्मळुन पडली. चाळीत कांदा भरत असताना उघड्यावर पडलेला कांदा पिकाचे नुकसान होऊन शेतकऱ्यांचे अतोनात लाखो रुपयाचे नुकसान झाले आहे. (Heavy unseasonal rain with gale in Juni Shemli area Millions of losses nashik news)

येथील परिसरात जुनी शेमळी' नवी शेमळी नाग झरी , किरातवाडी, कॅनाल चौफुली आदि ठिकाणी सायकांळी पाचच्या सुमारास जोरदार वादळी वार्‍यासह गारपीठ झाल्याने जुनी शेमळी येथील शेतकरी राजेंद्र खैरणार यांची गाय मृत्यूमुखी पडली. तर गोरख शेलार यांच्या घरावरील पत्रे उडाले.

वसंत खैरणार यांची पाचटची झोपडी उडाल्याने संसार उघड्यावर पडला आहे. नवी शेमळी येथील बाबुलाल गायकवाड यांच्या घरावरील पत्रे उडून जमिनीवर पडले. तर वीज वितरण कंपनीचे खांब जमिनीवर कोसळले.

शेळ्यामेंढ्या गायी मृत्यूमुखी पडल्या आहेत व आदी शेतकऱ्यांचे वादळी वाऱ्यामुळे व .गारपीठीने मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन शेतातील झाडे उन्मळून पडले, तर नवी शेमळी परिसरात वीज कंपनीचे खांब अक्षरशः वाकले आहेत व शेतकरी कांदा चाळीत भरत असताना उघड्यावरील कांदा पावसात भिजून प्लास्टिकचे कागद उडाल्याने अतोनात नुकसान झाले.

जनावरांचा चारा भिजुन खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने हाता तोंडाशी आलेला शेतकऱ्यांचा घास हिरावून घेतल्याने शेतकऱ्यांचे अश्रु अनावर झाले आहेत. तरी पंचनामे करून लवकरात लवकर भरपाई मिळावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे .