नाशिक

Nashik Collector Office : शेतकरी संकटात, तिकडे अपर जिल्हाधिकारी दालनात हजारोंची उधळपट्टी! नाशिकमध्ये चर्चांना उधाण

Renovation Work Begins in Additional Collector’s Chamber : राज्य शासन मदतीसाठी पावले उचलत असताना, नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक वेगळाच प्रकार घडत आहे. अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील यांच्या दालनासाठी हजारो रुपयांची उधळपट्टी सुरू आहे.
Nashik Collector Office

Nashik Collector Office

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सप्टेंबरच्या दाट पावसात शेतकऱ्यांच्या शेतीवर संकटाचा वारा वाहत आहे. बळीराजाने जिवापाड जपलेले पीक पाण्याखाली बुडत आहेत. राज्य शासन मदतीसाठी पावले उचलत असताना, नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक वेगळाच प्रकार घडत आहे. अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील यांच्या दालनासाठी हजारो रुपयांची उधळपट्टी सुरू आहे.

