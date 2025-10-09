Nashik Collector Office : शेतकरी संकटात, तिकडे अपर जिल्हाधिकारी दालनात हजारोंची उधळपट्टी! नाशिकमध्ये चर्चांना उधाण

नाशिक: सप्टेंबरच्या दाट पावसात शेतकऱ्यांच्या शेतीवर संकटाचा वारा वाहत आहे. बळीराजाने जिवापाड जपलेले पीक पाण्याखाली बुडत आहेत. राज्य शासन मदतीसाठी पावले उचलत असताना, नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक वेगळाच प्रकार घडत आहे. अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील यांच्या दालनासाठी हजारो रुपयांची उधळपट्टी सुरू आहे..अतिवृष्टीमुळे राज्यात अंदाजे ५० लाख हेक्टर शेती नष्ट झाली, मालमत्तांची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आणि दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रूंचा सैलाब वाहत आहे. संकटग्रस्तांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत राज्यभर आवाहन केले असून, मंत्री, महसूल अधिकारी, संस्था आणि देवस्थान मदतीस पुढे आले आहेत. .परंतु, ही मदत गोळा होत असताना नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्य इमारतीत नव्याने कार्यभार सांभाळत असलेल्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या दालनाचे नूतनीकरण सुरू केले आहे. या कामात फर्निचर बदलणे, बाथरूम सुधारणा, विद्युत बल्ब व इतर सुविधा बदलणे यांचा समावेश आहे. ज्यावर हजारोंचा खर्च केला जात आहे. विशेष म्हणजे, हे काम तत्कालीन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या परवानगीने सुरू केले गेले आहे. महसूल विभागात यावर उलटसुलट चर्चा रंगली आहे. कारण राज्यात शेतकऱ्यांची मदत ही प्राथमिक गरज आहे..मागील अनुभवदीड वर्षांपूर्वी नाशिक तहसीलदार कार्यालयात तहसीलदारांनी दालनाचे नूतनीकरण करत बैठक व्यवस्थेची दिशा बदलली होती, ज्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. आता अपर जिल्हाधिकारी पाटील यांनी देखील दालनातील दिशा बदलण्याचा निर्णय घेतल्याने मागील चर्चेला पुन्हा ताजेपणा मिळाला आहे..Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषद निवडणुकीची आरक्षण सोडत सोमवारी! गट आणि गणांवर कुणाचा शिक्का?.दालनातील फर्निचर खराब झाल्याने ते बदलणे आवश्यक होते. तसेच बाथरूमचे काम करणेही गरजेचे होते. त्यासाठीच हे काम सुरू केले आहे. दिशा बदलणे हा उद्देश नाही.- हेमांगी पाटील, अपर जिल्हाधिकारी, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.