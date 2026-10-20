नाशिक

धुळ्यात स्वामी इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये हिंदवेअरच्या एक्सक्लुझिव्ह गॅलरीचा दिमाखदार शुभारंभ

धुळ्यात स्वामी इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये हिंदवेअरच्या एक्सक्लुझिव्ह गॅलरीचा दिमाखदार शुभारंभ
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NSK26H33133 धुळे : हिंदवेअर स्मार्ट अप्लायन्सेसच्या एक्सक्लुझिव्ह गॅलरीचे उद्‌घाटन करताना सुभाष देवरे, धरती देवरे, रामकृष्ण खलाणे, सचिन वाळींबे, हिलाल माळी, हनुमानजी वाडीले. ------- धुळ्यात एक्सक्लुझिव्ह गॅलरीचे उद्‌घाटन आधुनिक उपकरणांची भव्य रेंज एकाच छताखाली सकाळ वृत्तसेवा सकाळ वृत्तसेवा धुळे, ता. २० : शहरातील झाशी राणी चौकातील नामांकित स्वामी इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये हिंदवेअर स्मार्ट अप्लायन्सेसच्या एक्सक्लुझिव्ह गॅलरीचे उद्‌घाटन मान्यवरांच्या उपस्थितीत झाले. ग्राहकांच्या बदलत्या आवडी- निवडी आणि आधुनिक किचनच्या गरजा लक्षात घेऊन सुरू केलेली ही गॅलरी ग्राहकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरणार आहे. स्वयंपाकघराला आधुनिक रूप देणाऱ्या हिंदवेअर स्मार्ट अप्लायन्सेस या सुमारे ६५ वर्षांची परंपरा असलेल्या नामांकित ब्रँडच्या गॅलरीत विविध आकार, रंग आणि आकर्षक डिझाइनमधील किचन चिमण्यांचे मॉडेल्स उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यासोबतच आधुनिक किचनसाठी उपयुक्त कूकटॉप, बिल्ट-इन मायक्रोवेव्ह ओव्हन, वॉटर हीटर आणि किचन सिंकचेही विविध पर्याय ग्राहकांना एकाच छताखाली पाहता व निवडता येणार आहेत. या वेळी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष सुभाष देवरे, धरती देवरे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष रामकृष्ण खलाणे, हिंदवेअर स्मार्ट अप्लायन्सेसचे डीजीएम सचिन वाळींबे, हिलाल माळी, हनुमानजी वाडीले यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. संचालक गंगाधर माळी व संदीप माळी यांनी ग्राहकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची दर्जेदार उत्पादने एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने या एक्सक्लुझिव्ह गॅलरीची सुरुवात केली आहे.

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