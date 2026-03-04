Nashik Rangpanchami : नाशिकच्या 'रहाडी' सज्ज! पेशवेकालीन रंगोत्सवासाठी जुने नाशिक न्हाऊन निघणार; डागडुजीला वेग

जुने नाशिक: नाशिकची ऐतिहासिक ओळख असलेला आणि पेशवेकाळापासून जपलेला रहाड रंगोत्सव यंदाही मोठ्या उत्साहात साजरा होणार आहे. रविवारी (ता. ८) होणाऱ्या रंगपंचमीच्या पार्श्वभूमीवर, जुने नाशिक परिसरातील ऐतिहासिक रहाडी खुल्या करण्यात आल्या असून, त्यांच्या साफसफाईसह डागडुजीच्या कामांना वेग आला आहे..नाशिककरांनी आपली सांस्कृतिक परंपरा आजही तितक्याच निष्ठेने जपली आहे. रंगपंचमीसाठी तिवंधा चौक, जुनी तांबट गल्ली आणि दिल्ली दरवाजा येथील रहाडी उघडण्यात आल्या आहेत. या रहाडींची स्वच्छता करणे, पायऱ्यांची डागडुजी, रंगरंगोटी आणि परिसराचे सपाटीकरण करण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. गाडगे महाराज पूल परिसरातील रहाडीदेखील कामांसाठी खुल्या केल्या आहेत..यावर्षी पावसाची समाधानकारक स्थिती असल्याने पाण्याची टंचाई नाही, तसेच कोणतीही आरोग्यविषयक आणीबाणी नसल्याने नागरिकांमध्ये मोठा उत्साह आहे. विशेषतः नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकांमुळे नवनिर्वाचित नगरसेवक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या सहभागामुळे यंदाचा रंगोत्सव अधिक जोमाने साजरा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..Pargaon News : शिरदाळ्यात गेली दोनशे ते अडीचशे वर्षांपासून धुलीवंदनला केला जाणारा पारंपारिक विरांचा पाडवा उत्साहात साजरा.परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगमरहाड रंगोत्सवाचे आकर्षण केवळ जुन्या नाशकातच नव्हे, तर संपूर्ण शहरात असते. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही तरुण-तरुणींची येथे मोठी गर्दी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आयोजकांनी चोख नियोजन केले आहे. पारंपरिक रहाडींसोबतच गेल्या काही वर्षांपासून शॉवर रंगोत्सवाची क्रेझ वाढली असून, सोमवार पेठ यांसारख्या भागात आतापासूनच शॉवरची उभारणी पूर्ण झाली आहे. पुढील दोन-तीन दिवसांत उर्वरित सर्व रहाडी खुल्या केल्या जाणार असून, अवघ्या नाशिकमध्ये आतापासूनच रंगपंचमीचे वारे वाहू लागले आहेत..येथे आहे रहाडीतिवंधा चौक, जुनी तांबट गल्ली, नाव दरवाजा गाडगे महाराज पूल परिसर,मधली होळी, कथडा शिवाजी चौक, काजीपुरा, शनि चौक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.