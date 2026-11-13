‘संवेदना ‘संवेदना दिवाळी’तदिवाळी’त

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निंभोरा (ता. रावेर) : संवेदना दिवाळी कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी आमदार नंदकिशोर महाजन, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष उमेश नेमाडे, युवती अध्यक्षा भाग्यश्री ठाकरे, विवेक ठाकरे आदी.
‘संवेदना दिवाळी’त होम मिनिस्टरची धमाल
राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसचा उपक्रम; निंभोऱ्यात तीन महिला ठरल्या विजेत्या
सकाळ वृत्तसेवा
निंभोरा (ता. रावेर), ता. १३ : सध्या दुष्काळाच्या चिंतेने ग्रासलेल्या शेतकरी, शेतमजूर व कष्टकरी कुटुंबांना दिवाळीच्या आनंदाचे काही क्षण अनुभवता यावेत, त्यांना सहकुटुंब तणावमुक्त वातावरणात सणाचा आनंद लुटता यावा, यासाठी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ ‘यंदाची दिवाळी : माणुसकीची दिवाळी-संवेदना दिवाळी’ हा उपक्रम राबविण्यात आला. यानिमित्ताने येथील आठवडे बाजार चौकात झालेल्या ‘होम मिनिस्टर’ कार्यक्रमात महिलांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. त्यात तीन महिला विजेत्या ठरल्या.
आमदार नंदकिशोर महाजन अध्यक्षस्थानी होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष उमेश नेमाडे यांच्याहस्ते उद्घाटन झाले. राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसच्या रावेर लोकसभा विभागाच्या जिल्हाध्यक्षा तथा निंभोरा गाव सेवा समितीच्या युवा संयोजिका भाग्यश्री ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस विवेक ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम झाला. रावेरचे उपनगराध्यक्ष आसिफ शेख, जळगावच्या नगरसेविका वैशाली पाटील, सावद्याच्या नगरसेविका रेखा वानखेडे, फैजपूरचे माजी नगराध्यक्ष कुर्बान शेख, भोरगाव लेवा पंचायतीच्या संचालिका प्रमिला खाचणे, रावेर पंचायत समितीच्या माजी सभापती ज्योती बोंडे, विवरा येथील माजी सरपंच वासुदेव नरवाडे यावेळी उपस्थित होते. ‘होम मिनिस्टर’चे संयोजक शुभम म्हस्के (पुणे) यांनी कौशल्यपूर्ण सूत्रसंचालनाने कार्यक्रमात रंगत आणली. कमल पवार (वय ९०), गुंफाबाई बोंडे (७५), दीड महिन्याच्या बाळासह धनश्री राणे आदी महिलांनी स्पर्धेत उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. यावेळी ६४ महिलांना निंभोरा गाव सेवा समितीतर्फे सेमी पैठणी भेट देण्यात आली. यात प्रथम ‘एलईडी टीव्हीचे प्रथम बक्षिस सोनाली कोळंबे यांनी, मिक्सर ग्राइंडरचे द्वितीय बक्षिस जागृती सोनवणे व कुकवेअर सेटचे तृतीय बक्षिस शीतल तायडे यांनी यांनी जिंकले.
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