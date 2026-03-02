Agricultural Crisis : इराण-इस्रायल संघर्षाची झळ भारताला; 'केप ऑफ गुड होप'च्या फेऱ्याने निर्यात महागणार!

नाशिक: मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘होर्मुझ सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz- SOH) या जलमार्गावरील वाहतूक अधिकृतपणे बंद करण्यात आली आहे. संबंधित प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. .या निर्णयामुळे जागतिक सागरी व्यापारावर तात्पुरता परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषत: उत्तर महाराष्ट्रातून होणारी केळी आणि कांद्याची निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली. जलमार्गावरील वाहतूक अधिकृतपणे बंद केल्यावर जर्मनीस्थित आंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनी ‘हापाग-लॉयड’ (Hapag-Lloyd) यांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे होणारी सर्व जहाज वाहतूक निलंबित करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे..कंपनीने स्पष्ट केले, की त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची, जहाजांची आणि ग्राहकांच्या मालवाहू सुरक्षेची हमी देणे ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. त्यामुळे सध्याच्या सुरक्षा परिस्थिती आणि लागू असलेल्या नियामक निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेणे अपरिहार्य ठरले. कंपनीने सांगितले, की परिसरातील परिस्थिती अत्यंत अस्थिर आणि बदलती आहे. .त्यामुळे ते स्थानिक अधिकारी आणि सुरक्षा भागीदारांशी सातत्याने संपर्कात राहून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवतात. या बंदीचा थेट परिणाम अरबी आखातातील बंदरांवर जाणाऱ्या आणि तेथून सुटणाऱ्या सेवांवर होणार आहे. संबंधित जहाज सेवांना विलंब, पर्यायी मार्गांचा अवलंब किंवा वेळापत्रकात बदल करावे लागू शकतात. कंपनीने शक्य तितका व्यत्यय कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले असून, प्रभावित शिपमेंटबाबतचे महत्त्वाचे बदल ग्राहकांना त्वरित कळविले जातील, असेही नमूद केले आहे..तेल, वायू वाहतुकीला अडथळाया संवेदनशील काळात ग्राहकांनी दाखविलेल्या संयम आणि विश्वासाबद्दल कंपनीने आभार व्यक्त केले आहेत. दरम्यान, होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वांत महत्त्वाची तेल आणि नैसर्गिक वायू वाहतूक मार्गांपैकी एक असल्याने, या निर्णयाचे व्यापक आर्थिक परिणामही जाणवू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे..युरोपियन देशांत सुरक्षित निर्यातमहाराष्ट्रातून होणारी द्राक्षाची निर्यात मुख्यत्वे युरोपियन देशांमध्ये होते. तुलनेने आखाती देशांत द्राक्षे कमी प्रमाणात जातात. त्यामुळे द्राक्षाच्या निर्यातीवर इराण- इस्त्रायल युद्धाचा फारसा परिणाम होणार नसल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले..केप ऑफ गुड होपमार्गे‘आयएमएक्स’ सेवा बदललीवाढत्या लष्करी संघर्षानंतर मध्य पूर्व प्रदेशातील बिघडत्या सुरक्षा परिस्थितीमुळे शिपींग कंपन्यांनी सुरक्षा भागीदारांशी जवळून समन्वय साधून ‘बाब अल-मंडेब’ सामुद्रधुनीतून भविष्यातील ‘ट्रान्स-सुएझ नौकानयन’ काही काळासाठी थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढे जाईपर्यंत ‘आयएमएक्स’ सेवेवरील सर्व नौकानयन ‘केप ऑफ गुड होप’भोवती वळविले जातील. आमच्या कर्मचाऱ्यांची, जहाजांची आणि ग्राहकांच्या मालवाहतुकीची सुरक्षा ही आमची प्रमुख प्राथमिकता आहे आणि आम्ही परिस्थितीचे बारकाईने निरीक्षण करीत राहू व आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करीत राहू, असे कंपन्यांनी म्हटले..संपर्कात राहण्याचे आवाहनज्या ग्राहकांचा माल आधीच प्रवासात आहे किंवा या प्रदेशातून पाठविण्याचे नियोजित आहे, अशा ग्राहकांनी त्यांच्या स्थानिक हापाग-लॉयड प्रतिनिधींशी थेट संपर्क साधावा, असे आवाहन कंपनीने केले. शिपमेंट- विशिष्ट मार्गदर्शन आणि अद्ययावत माहिती मिळविण्यासाठी हा संपर्क महत्त्वाचा ठरेल..खामेनेई ४५ वर्षांपासून लपवायचे उजवा हात, म्हणायचे, मला एका हाताची गरज नाही.निर्यात होणारेआखाती देशसौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, कुवेत, बहारीन, ओमान, इराक..इराणकडून होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे दुबईसह सौदी, कतार, इराक, ओमान आदी देशांत होणारी कृषिमालाची निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम भारतातून आणि नाशिक जिल्ह्यातून शेतमालाच्या होणाऱ्या निर्यातीवर झाला.- लक्ष्मण सावळकर, संचालक, मॅग्नस फ्रेश फार्म.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.