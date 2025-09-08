St Bus Bike Accident : एसटी बस व दुचाकीचा भीषण अपघात; तिघांचा जागीच मृत्यू, मृतदेह छिन्नविछिन्न

सटाणा (जि. नाशिक) - वनोली (ता. बागलाण) गावाजवळ साक्री–शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गावर आज सोमवार (ता. ८) रोजी सकाळी एसटी बसला दुचाकीने दिलेल्या धडकेत झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीवरील दोन भाऊ व एक इसम अशा तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. हॉटेल अधिरा जवळील वळण रस्त्यावर हा भीषण अपघात घडला. हे तिघेही सटाणा शहरातील सुकडनाला भागात वास्तव्यास होते. या घटनेमुळे शहर व परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..ताहाराबादकडून येणारी नंदुरबार–वसई आगाराची बस (क्र. MH-41LX-8849) आणि समोरून येणारी दुचाकी (क्र. MH-18BS4124, एफझेड-5) यांची समोरासमोर धडक झाली. दुचाकीवरील तिघांचा ताबा सुटल्याने ती थेट बसच्या ड्रायव्हरजवळील पुढच्या चाकाला धडकली..धडकेचा आवाज इतका प्रचंड होता की काही क्षणांत परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.या अपघातात दुचाकीवरील तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. धडकेनंतर त्यांची अवस्था इतकी बिकट झाली होती की मृतदेह अक्षरशः छिन्नविछिन्न झाले. मोटारसायकलचा वेग एवढा भयंकर होता की तिचा अर्धा भाग थेट एस.टी. बसच्या मशीनमध्ये अडकला..मृतांमध्ये विकी दयाराम माळी (वय-१९), रोशन दयाराम माळी (वय-२०) या दोघं भावांसह गोविंद काळू पवार (वय अंदाजे ५०, तिन्ही रा. ताहाराबाद रोड, सुकडनाला, सटाणा) यांचा समावेश असून, त्यांच्या मृत्यूमुळे सटाणा शहर व परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. अपघात घडताच परिसरातील शेतकरी तात्काळ घटनास्थळी धावून आले. त्यांनी सटाणा पोलीस ठाण्यास घटनेची माहिती दिली..अपघाताची माहिती मिळताच सटाणा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिस निरीक्षक योगेश पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते व रुग्ण कल्याण समितीचे शामकांत बगडाने, मंगेश खैरनार, नाना मोरकर, विरगाव येथील ज्ञानेश्वर देवरे, तसेच सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक डॉ.राहुल सोनवणे यांनी घटनास्थळी पोहोचून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. मृतदेह तातडीने सटाणा ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी हलविण्यात आले.या दरम्यान महामार्गावर तब्बल एक किलोमीटरपर्यंत वाहतूक ठप्प झाली होती. पोलिसांनी तातडीने वाहतूक सुरळीत केली..भरधाव एस.टी. बसेस आणि खड्डे – मृत्यूचे रथया अपघातानंतर पुन्हा एकदा नंदुरबार, नवापूर आणि साक्री आगाराच्या बसेस नेहमीच भरधाव वेगाने धावत असल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. प्रवाशांना वेळेत पोहोचवण्याच्या नावाखाली चालकांचा वेग नियंत्रणाबाहेर जातो आणि छोट्या वाहनधारकांचा जीव धोक्यात येतो..त्यातच अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी तयार झालेल्या साक्री–शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गाच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे महामार्गावर तयार झालेले खड्डे वाहनधारकांसाठी मृत्यूचे आमंत्रण ठरत आहेत. स्थानिक नागरिकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत ‘‘या महामार्गावर रोज होणारे अपघात थांबवण्यासाठी पोलिस आणि महामंडळ प्रशासनाने तरी किती जीव गेल्यानंतर जागे व्हायचे?’’ असा सवाल उपस्थित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.