Nashik Crime News : घोड्याला विष देऊन मारले; एकावर गुन्हा दाखल

Nashik Crime News : घोड्यास विषारी पदार्थ खाऊ घालून ठार मारल्याचा प्रकार समोर आला आहे. भद्रकाली पोलिस ठाण्यात अज्ञात संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खडकाळी परिसरात सुलताना शेख यांच्या मालकीचा तबेला आहे.

त्यांच्याकडे पाच घोडे होते. त्यापैकी चार घोड्यांचा यापूर्वीच मृत्यू झाला आहे. त्यावेळेस मृत्यूचे गांभीर्य कळले नाही. (Horse poisoned and killed case registered against one Nashik Crime News)

पाचव्या घोड्याच्या मृत्यूने त्यांना संशय आला. २८ मार्चला सकाळी तबेल्यातील कामगार घोड्यास चारा टाकण्यासाठी गेला. घोडा मृतावस्थेत आढळून आला. संशय आल्याने त्यांनी गुरांच्या दवाखान्यात घोड्याची तपासणी केली. शवविच्छेदन केले.

घोड्यास विष देण्यात आल्याची शक्यता डॉक्टरांनी व्यक्त केली. पुढील तपासणीसाठी व्हिसेरा राखून ठेवला आहे. सुलताना यांची घोड्यास विष दिल्याची खात्री झाल्याने त्यांनी बुधवारी (ता.१२) दुपारी भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

आर्थिक नुकसान करण्याच्या उद्देशाने प्रकार केल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. अशा घटनेचा गुन्हा दाखल होण्याची शहर पोलिस आयुक्तालयातील पहिली घटना असल्याच्या चर्चेस पोलिस ठाण्यात उधाण आला होते.