Crime News : नाशिकमध्ये चोरांचे राज्य? भरदिवसा घरफोड्या करून १४ लाखांचा ऐवज लंपास; नागरिक भयभीत!

नाशिक: अमृतधाम परिसरात भरदिवसा, तर इंदिरानगरमध्ये घरफोडीच्या घटना घडल्या आहेत. साखरपुड्याच्या कार्यक्रमाला गेल्याने बंद असलेल्या घराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी भरदिवसा सुमारे चार लाखांचा ऐवज चोरून नेला आहे. .परिसरात भीतीचे वातावरण असून, याप्रकरणी आडगाव पोलिसांत घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर, इंदिरानगरमध्ये कुलूप तोडून दोन घरफोड्यांत चोरट्यांनी दहा लाखांचा ऐवज चोरून नेला. याप्रकरणी इंदिरानगर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..ट्रान्स्पोर्ट व्यावसायिक असलेले गणेश मंडलिक (वय ३८, रा. अमृतधाम, पंचवटी) यांच्या फिर्यादीनुसार, मंगळवारी (ता. १०) ते कुटुंबीयांसह साखरपुड्याच्या कार्यक्रमासाठी गेले होते. सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास ते घरी आले असता, घराच्या दोन्ही दरवाज्याचे कुलूप तोडलेले आढळून आले. चोरट्यांनी सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांसह रोकड, असा तीन लाख ९० हजारांचा ऐवज चोरून नेला. याप्रकरणी आडगाव पोलिसांत चार दिवसांनी घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..इंदिरानगरमधील घरफोडीची घटनाही शनिवारी (ता. १४) भरदिवसा घडली. सुधीर चंद्रकांत गायकवाड (वय ६३, रा. साईश्रद्धा अपार्टमेंट, इंदिरानगर) यांच्या फिर्यादीनुसार, ते निवृत्त कर्मचारी असून, साईश्रद्धा अपार्टमेंटमध्ये ते वास्तव्यास आहे. शनिवारी (ता.१४) दुपारी ते बाहेर गेले होते. .ते घरी आले तेव्हा दोन्ही कुलूप तुटलेले होते. बेडरुममधील कपाट उघडून सामान अस्ताव्यस्त पडलेले होते. तर कपाटातील २० हजारांच्या रोकडसह सुमारे पाच लाख नऊ हजारांचा ऐवज चोरट्यांनी चोरून नेला होता. भरदिवसाच्या घरफोडीने अपार्टमेंटमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. हवालदार एम. एम. शेख तपास करीत आहेत..12 Minute Viral Video वाली Angel Nuzhat कोण आहे? जिचं MMS Leak प्रकरण चर्चेत, लिंक ओपन करताच सुरू होतोय खरा खेळ.तिसरी घरफोडीची घटना इंदिरानगरच्याच मोदकेश्वर चौकातील बंगल्यात घडली. महेश दगू थोरात (वय ३९, रा. बंगला नं. १८, अरुणोदय सोसायटी, मोदकेश्वर चौक, इंदिरानगर) यांच्या फिर्यादीनुसार, ११ ते १३ या तारखेदरम्यान ते कुटुंबीयांसह परगावी गेले असता, त्यांच्या बंद बंगल्याच्या मागील सेफ्टी दरवाजासह आतील दरवाजाचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी बेडरुममधील लोखंडी कपाटाचे लॉक तोडून दोन लाख २५ हजारांच्या रोकडसह पाच लाख १९ हजारांचा ऐवज चोरून नेला. याप्रकरणी इंदिरानगर पोलिसांत घरफोडीचा गुन्हा दाखल असून, सहायक निरीक्षक चौधरी तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.