नाशिक

Crime News : नाशिकमध्ये चोरांचे राज्य? भरदिवसा घरफोड्या करून १४ लाखांचा ऐवज लंपास; नागरिक भयभीत!

Theft Case

Theft Case

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: अमृतधाम परिसरात भरदिवसा, तर इंदिरानगरमध्ये घरफोडीच्या घटना घडल्या आहेत. साखरपुड्याच्या कार्यक्रमाला गेल्याने बंद असलेल्या घराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी भरदिवसा सुमारे चार लाखांचा ऐवज चोरून नेला आहे.

Nashik
crime
maharashtra
Crime News
Theft

