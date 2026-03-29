Ashok Kharat: “तू दिसायला सुंदर… तुझा पती तुला समजून घेत नाही”; अशोक खरात महिलांना कशी घालायचा भुरळ? चौकशीत धक्कादायक खुलासा

भोंदू अशोक खरात याचे अनेक धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. त्याने माइंड रीडिंगच्या नावाखाली महिलांच्या भावनिक आणि मानसिक अवस्थेचा गैरफायदा घेऊन फसवणूक केल्याची गंभीर बाब नाशिक पोलिसांच्या तपासात उघडकीस आली आहे. महिलांना आपल्या जाळ्यात अडकवण्यासाठी तो विविध मानसिक तंत्रांचा वापर करत असल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले. .माइंड रीडिंगपोलिसांकडील माहितीनुसार, खरात स्वतःला माइंड रीडिंगमध्ये पारंगत असल्याचा दावा करत होता. त्याने महिलांना मुख्य लक्ष्य बनवले आणि मानसशास्त्रीय पद्धतींनी त्यांचा विश्वास संपादन केला. 'तू दिसायला सुंदर आहेस, तुझा पती तुला समजून घेत नाही, तुझी क्षमता कोणीही ओळखत नाही' अशा स्तुतीपूर्ण वाक्यांचा वापर करून तो त्यांच्या मनात भुरळ घालत असे. या बोलण्यातून महिलांच्या भावनिक गरजांचा फायदा घेण्याचा त्याचा डाव होता.आशीर्वाद आणि ऊर्जा हस्तांतरणाच्या नावाखाली तो अध्यात्मिक उपचाराचे बहाणे करत असे. यातून महिलांना संमोहित करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश होता. चौकशीदरम्यान खरातने दिलेल्या कबुलीनुसार, तो स्वतःला 'देवाचा अवतार' म्हणून सादर करत असे आणि पीडितांना 'तुम्ही खास आहात' असे सांगून त्यांच्यात भावनिक बंध निर्माण करत असे. अशा प्रकारे जाळं विणून त्याने त्यांचा पूर्ण विश्वास जिंकला..Ashok Kharat case : अशोक खरात प्रकरणातील महिलांचे अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करताय? तर थांबा, पोलिसांची पहिली कठोर कारवाई.भावना अचूक ओळखून त्यानुसार वागण्याचा प्रयत्नपीडित महिलांच्या म्हणण्यानुसार, तो त्यांच्या भावना अचूक ओळखून त्यानुसार वागण्याचा प्रयत्न करत असे. यामुळे महिलांना तो खरोखर त्यांच्या समस्या समजून घेतोय असा भास होत असे. चौकशीतून असेही समोर आले की, त्याने किती महिलांचे शोषण केले हे सांगणे खरातला शक्य झाले नाही. यावरून त्याच्या कृत्यांची व्याप्ती किती मोठी असावी याची कल्पना येते.दरम्यान, आज नाशिक जिल्हा न्यायालयात खरातला हजर करण्यात येणार आहे. त्याची पोलीस कोठडी आज संपत असल्याने न्यायालयीन सुनावणीसाठी त्याला कोर्टात आणले जाईल. आतापर्यंत अशोक खरातवर लैंगिक छळ आणि फसवणुकीचे एकूण दहा गुन्हे दाखल झाले आहेत. यातील आठ गुन्हे महिलांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित आहेत, तर दोन गुन्हे फसवणुकीचे आहेत..SIT कडून खरातला पुन्हा पोलीस कोठडी मागण्याची शक्यतानव्याने दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या सखोल तपासासाठी SIT कडून खरातला पुन्हा पोलीस कोठडी मागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे खरातला कोठडीत ठेवून अधिक चौकशी करण्याची मागणी केली जाणार आहे.भोंदूबाबांच्या अशा कृत्यांमुळे अनेक कुटुंबे प्रभावित झाली असल्याचे दिसते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खरातच्या कार्यपद्धतीत भावनिक शोषण आणि मानसिक फसवणूक ही प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. त्याने माइंड रीडिंग, अध्यात्मिक उपचार आणि ऊर्जा हस्तांतरण यासारख्या गोष्टींचा वापर करून महिलांना आपल्या नियंत्रणाखाली आणले..चौकशीत उघडकीस आलेल्या सर्व मुद्द्यांमुळे खरातच्या कारवायांची साखळी स्पष्ट होत आहे. आता न्यायालय काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. SIT च्या तपासात आणखी काय निष्पन्न होते यावरही लक्ष आहे..Ashok Kharat: आपल्यावर कुणी हात घालू शकतो त्याने विचार केला नव्हता, पण... पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिकांनी सांगितला अटकेचा थरार