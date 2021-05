लॉकडाउनच्या घोषणेनंतर नाशिककरांची बाजारपेठेत तोबा गर्दी; पाहा VIDEO

नाशिक : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्‍हा प्रशासनाने उद्या (ता.१२) पासून दहा दिवसांकरीता कठोर निर्बंध जारी केले आहेत. या पार्श्वभुमीवर मंगळवारी (ता.१२) शहरातील प्रमुख बाजारपेठांसह उपनगरीय भागांमध्ये खरेदीसाठी नाशिककरांनी तोबा गर्दी केली होती. दुकानांपुढे लागलेल्‍या रांगा, रस्‍त्‍यांवर वाहनांच्‍या गर्दी असे पोटात गोळा आणणारे दृष्य अनुभवायला मिळाले. (Huge crowd of citizens in the market in Nashik after the announcement of lockdown)

ब्रेक द चेनअंतर्गत यापूर्वीच विविध निर्बंध लागू केलेले आहेत. त्‍यातच नाशिकमध्ये कोरोनाचा फैलाव आटोक्‍यात आणण्याच्‍या दृष्टीने जिल्‍हा प्रशासनाने कठोर निर्बंध लागू केलेत. उद्या (ता.१२) पासून अमलबजावणीला सुरवात होणार असल्‍याने मंगळवारी सकाळपासून नाशिककरांनी खरेदीसाठी गर्दी केली. यात प्रामुख्याने रविवार कारंजा व सभोवतालच्‍या परीसरातील किराणा व्‍यावसायिकांच्‍या दुकानाबाहेर लांब रांगा लागल्‍या होत्‍या. भाजी बाजारांमध्येही तुडूंब गर्दी बघायला मिळत होती. शहरातील मुख्य बाजारपेठेतील परीस्‍थितीप्रमाणे उपनगरीय भागांमध्ये सारखीच परीस्‍थिती होती.

Crowd at market

गर्दी करणारे ठरणार सुपर स्‍प्रेडर्स…

बऱ्याच ठिकाणी गर्दीत शारीरीक अंतर (सोशल डिस्‍टंसिंग)चा फज्‍जा उडाला होता. अनेकांनी मास्‍कचा व्‍यवस्‍थितरित्‍या वापर केलेला नव्‍हता. अशात खरेदीसाठी गर्दी करणारे येत्‍या काळात कोरोनाचे सुपर स्‍प्रेडर्स ठरतात की काय अशी भिती व्‍यक्‍त होते आहे.

