नाशिकमध्ये कामटवाडा येथे भंगाराच्या दुकानाला भीषण आग

सिडको (नाशिक) : कामटवाडा गावाच्या सुरुवातीलाच असलेल्या एका भंगारच्या दुकानाला रविवारी रात्री अचानक आग लागल्याने नागरिकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला. यावेळी सिडको सातपूर अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील तीन बंबांनी आग आटोक्यात आणली. अंबड पोलिस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी नगरसेवक सुधाकर बडगुजर, नगरसेविका भाग्यश्री ढोमसे, शिवसेना विभाग प्रमुख पवन मटाले त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी घटनास्थळी धाव घेत आग विझवण्यासाठी मदत केली. (huge fire broke out at a scrap shop at Kamatwada in Nashik)