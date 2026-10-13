विवाहितेला आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या पतीला सक्तमजुरी

विवाहिता आत्महत्येप्रकरणी पतीला सक्तमजुरी
जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा निकाल : सासू-सासऱ्यांची निर्दोष मुक्तता
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता.१३ : चारचाकी खरेदीसाठी माहेरून पैसे आणण्याचा तगादा आणि चारित्र्यावर संशय घेऊन पत्नीचा शारीरिक व मानसिक छळ करत तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पतीला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने १० वर्षे सश्रम कारावास आणि १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. प्रदीप दिलीप गाजरे (वय २६, रा. आदर्शनगर, रामवाडी, पंचवटी) असे दोषी पतीचे नाव असून, पुराव्याअभावी सासू-सासऱ्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
गाजरे याने १७ डिसेंबर २०२३ ते ९ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत पत्नी पूनम हिच्याकडे चारचाकी खरेदीसाठी माहेरून पैसे आणण्याची वारंवार मागणी केली. पैसे न आणल्याने तिच्या चारित्र्यावर संशय घेत तिला वायरने मारहाण करून शारीरिक व मानसिक छळ केला. या जाचाला कंटाळून पूनम हिने राहत्या घरी आत्महत्या केली. याप्रकरणी तिची आई आशा क्षीरसागर यांच्या फिर्यादीवरून पंचवटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक पी. एन. सोनवणे यांनी तपास करून दोषारोपपत्र दाखल केले. जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्या. व्ही. व्ही. कथारे यांच्यासमोर खटल्याची सुनावणी झाली. साक्षीदार, पंच आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने गाजरे याला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली.
सरकारी पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता व्ही. व्ही. व्यवहारे आणि आर. व्ही. गायकवाड यांनी काम पाहिले. अभियोग कक्षाचे प्रभारी अधिकारी उपनिरीक्षक सुदाम सांगळे, पैरवी हवालदार सुधाकर गायकवाड आणि हवालदार सोमनाथ गावित यांनी पाठपुरावा केला.