Financial Literacy Education : आता शाळेतच मिळणार पैशांचे धडे! इयत्ता ५ वी ते १० वीच्या अभ्यासक्रमात अर्थसाक्षरतेचा समावेश होणार?

नाशिक: शाळकरी विद्यार्थ्यांमध्ये अर्थसाक्षरता यावी, त्यांना व्यावहारिक ज्ञान मिळावे, या उद्देशाने माध्यमिक शिक्षणापासून प्रत्येक इयत्तेत एका धड्याचा समावेश होऊ शकतो. याबाबत दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाच्या पश्चिम विभागातर्फे (आयसीएआय-डब्ल्यूआयआरसी) राज्याच्या शिक्षण विभागाला प्रस्ताव दिला असल्याची माहिती आयसीएआय-डब्ल्यूआयआरसीचे अध्यक्ष सीए केतन सैया यांनी दिली..आयसीएआय नाशिक शाखेतर्फे अशोका मार्गावरील सीए भवन येथे आयोजित परिषदेनिमित्त आलेल्या सैया यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. या वेळी आयसीएआय-डब्ल्यूआयआरसीचे उपाध्यक्ष सीए पीयूष चांडक, सीए श्वेता जैन, नाशिक शाखेचे अध्यक्ष सीए जितेंद्र फाफट, सीए अभिजित मोदी, सीए विशाल वाणी उपस्थित होते..सैया म्हणाले, की पश्चिम विभागाच्या या पुढाकाराची दखल घेताना राष्ट्रीय कार्यकारिणीने 'प्रोजेक्ट वाणिज्य' राबविण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत देशातील सर्व शिक्षण मंडळांतील अभ्यासक्रमात या धड्यांचा समावेश होऊ शकतो. आम्ही राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या संपर्कात असून, त्यांची व राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाची परवानगी मिळाल्यास येत्या जून सत्रापासून इयत्ता पाचवी ते दहावीपर्यंत प्रत्येक इयत्तेत एक धडा समाविष्ट करता येईल..पीयूष चांडक म्हणाले, की बीवायके महाविद्यालयात अकाउंटिंग म्युझियमचे उद्घाटन होत आहे. याबरोबर सीए सदस्यांसाठी शाखेक ई-लायब्ररीचा प्रारंभ केला असून, यात एआय टुल्स सदस्यांना विनामूल्य वापरता येणार आहेत..मध्यम, लघुउद्योगांसाठी दर शुक्रवारी मार्गदर्शनराष्ट्रीय पातळीवर सर्व शाखांच्या पातळीवर लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांच्या उभारणीसंदर्भात मार्गदर्शन उपलब्ध केले जात आहे. प्रत्येक शुक्रवारी दुपारी चारपासून हे समुपदेशन उपलब्ध असेल. यात शासकीय योजनांची माहिती, नोंदणीसंदर्भातील तपशील आदींबाबत तज्ज्ञांद्वारे माहिती दिली जात असून, उद्योजकांनी या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन सीए जितेंद्र फाफट यांनी केले..विद्यार्थ्यांना 'एआय' प्रशिक्षणसंस्थेतर्फे सदस्य सनदी लेखापाल व अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय)बाबत प्रशिक्षण दिले जाते. याशिवाय, इतर विद्यार्थ्यांसाठीही 'औरा' उपक्रमांतर्गत प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध आहे. याशिवाय, 'टेल बॅच'च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना टॅली, प्राप्तिकर, जीएसटी, टीडीएससंदर्भात प्रशिक्षण दिले जाईल. ३६ तासांचा अभ्यासक्रम व तीन महिन्यांची एंट्रन्सशिप यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र दिले जाणार असून, त्यांना उद्योग क्षेत्रात चांगल्या संधी उपलब्ध होतील, असे सैया म्हणाले..TET Exam : 'टीईटी'ची अंतिम उत्तरसूची जाहीर; उमेदवारांमध्ये आता निकालाची उत्सुकता, आक्षेप नोंदवण्यासाठी 'या' तारखेपर्यंत मुदत!.गरजू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, अकाउंटिंग टेक्निशियन प्रमाणपत्रसैया म्हणाले, की राष्ट्रीय पातळीवर ५०० कोटींचा निधी राखीव ठेवला आहे. यातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते. कौटुंबिक आर्थिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा कमी असलेल्या विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ होतो आहे. या अंतर्गत फाउंडेशनसाठी पंधराशे, इंटरमिजिएटसाठी दोन हजार, तर अंतिम परीक्षेसाठी अडीच हजार रुपये प्रति महिना शिष्यवृत्ती दिली जाते. इंटरमिजिएट शिक्षणक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना अंतिम परीक्षेत यश मिळविता आले नाही, तरी त्यांना 'अकाउंटिंग टेक्निशियन' प्रमाणपत्र मिळू शकते. अशा विद्यार्थ्यांनी सीए शाखेत अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले.