आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाविरोधात कर्मचारी आक्रमक जळगावात दोन दिवस काम बंद आंदोलन

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जळगाव : खासगीकरणाविरोधात सोमवारी निदर्शने करताना ‘आयडीबीआय’ बॅंकेचे कर्मचारी.
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‘आयडीबीआय’च्या खासगीकरणाविरोधात कर्मचारी आक्रमक
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दोन दिवस कामबंद आंदोलन; मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत संपाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २ : ‘आयडीबीआय’ बँकेच्या खासगीकरणाच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवीत बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवस कामबंद आंदोलन पुकारले. बँकेची विक्री विदेशी कंपनीला करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप करीत कर्मचाऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. येथील काव्यरत्नावली चौकात सोमवारी (ता.२) कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत घोषणाबाजी केली व खासगीकरणाचा निषेध नोंदविला.
बँकेचे खासगीकरण करण्याऐवजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक म्हणून तिचे अस्तित्व कायम ठेवावे, अशी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. बँकेच्या मालकीसंदर्भातील निर्णयामुळे कर्मचारी, अधिकारी व ग्राहकांच्या हितावर परिणाम होण्याची भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलनाच्या माध्यमातून आपला विरोध स्पष्ट केला.
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काव्यरत्नावली चौकात निदर्शने
शहरातील काव्यरत्नावली चौकात आयडीबीआय बँकच्या कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत खासगीकरणाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. बँकेचे खासगीकरण थांबवावे, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करावा व सार्वजनिक बँकिंग व्यवस्थेचे हित जपावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला.
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बेमुदत आंदोलनाचा इशारा
दोन दिवसांच्या कामबंद आंदोलनानंतरही खासगीकरणाचा निर्णय मागे घेतला नाही व इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला. त्यामुळे आगामी काळात बँकेच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
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ग्राहकांच्या अडचणी
वाढण्याची शक्यता
दिवाळीच्या सुट्या व सणासुदीच्या काळात बँकिंग व्यवहारांची गरज असताना कर्मचाऱ्यांच्या कामबंद आंदोलनामुळे ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. शाखेतील प्रत्यक्ष व्यवहार, धनादेशासंबंधी कामे व इतर बँकिंग सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी तातडीचे व्यवहार उपलब्ध पर्यायी डिजिटल माध्यमांतून किंवा बँकेच्या अधिकृत सूचनांनुसार करण्याचे नियोजन करणे आवश्यक ठरू शकते. आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाचा मुद्दा आता कर्मचारी आंदोलनामुळे पुन्हा ऐरणीवर आला असून, सरकार या मागण्यांबाबत काय भूमिका घेते, याकडे कर्मचाऱ्यांसह ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.