Bhavali Waterfall Tourist Attack : नाशिकच्या प्रसिद्ध भावली धबधब्यावर पर्यटकांना घेरलं! कुटुंबाला लोखंडी रॉडने बेदम मारहाण, विनयभंग अन् लूटमार; इगतपुरीत नेमकं काय घडलं?

इगतपुरी शहर (नाशिक) : तालुक्यातील प्रसिद्ध भावली धबधबा परिसरात फिरण्यासाठी आलेल्या नाशिक रोड येथील पर्यटक कुटुंबावर सात जणांच्या टोळीने विनयभंग, लूटमार आणि ठार करण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना रविवारी (ता. १२) घडली. या प्रकरणी इगतपुरी पोलिस ठाण्यात सात अनोळखी संशयित (Nashik tourist family assault case) आरोपींविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल झाला असून, संशयितांचा शोध सुरू आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूनम भागवत (वय ४४, रा. महालक्ष्मी सोसायटी, नाशिक रोड) या पती किरण रामचंद्र भागवत व कुटुंबीयांसह भावली खुर्द येथील धबधबा पाहण्यासाठी गेल्या होत्या. तेथे उपस्थित असलेल्या दोन अनोळखी तरुणांनी महिलांकडे पाहून शिट्ट्या वाजवल्या. याबाबत किरण भागवत यांनी जाब विचारताच संबंधितांनी इतर साथीदारांना बोलावून भागवत कुटुंबाला दमदाटी व धक्काबुक्की केली..भागवत कुटुंब तेथून कारने निघाल्यानंतर संशयितांनी पांढऱ्या रंगाच्या बलेनो (एमएच ४६ बीई ३७२१) आणि मोटारसायकल (एमएच १५ केए ४५०२) वरून पाठलाग केला. घोटी टोल नाक्यापुढे मुंबई-आग्रा महामार्गावर त्यांची कार अडवून काठ्या, बेसबॉल स्टिक आणि लोखंडी रॉडने वाहनाच्या काचा फोडल्या. या वेळी पूनम भागवत यांचा विनयभंग करण्यात आला..Operation Tiger : महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मोठा राजकीय भूकंप? उदय सामंतांच्या 'या' वक्तव्याने मविआची धाकधूक वाढली, अनेक बडे नेते थेट एकनाथ शिंदेंच्या संपर्कात!.तसेच त्यांची जाऊ कोमल सागर भागवत दीड लाखाचा मोबाईल आणि किरण भागवत यांच्या गळ्यातील सुमारे दोन तोळ्यांची सोन्याची चेन हिसकावून नेण्यात आली. किरण भागवत यांच्यावर बेसबॉल स्टिकने वार करून त्यांचा ठार करण्याचाही प्रयत्न झाल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. या प्रकरणी इगतपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..Ishwarpur : शिंदे गटाच्या नेत्याची तक्रार अन् राष्ट्रवादीचे दोन मोहरे थेट बाद; जयंत पाटलांना बालेकिल्ल्यातच दुसरा धक्का, नगराध्यक्षांचे बंधू सुनील मलगुंडे हेही अपात्र!.घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी संजय बांबळे आणि पोलिस निरीक्षक घनश्याम बळप यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. फिर्यादी कुटुंब घाबरल्यामुळे प्रारंभी स्पॉट पंचनाम्यासाठी येण्यास तयार नव्हते. निरीक्षक बळप यांनी सुरक्षेची हमी दिल्यानंतर सोमवारी (ता. १३) सायंकाळी पीडित कुटुंब घटनास्थळी आले आणि त्यांचे जबाब नोंदविण्यात आले. या प्रकरणाचा सहाय्यक उपनिरीक्षक कांचन भोजणे, गोपनीय पोलिस नीलेश देवराज आदी पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.