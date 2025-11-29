Igatpuri Election : इगतपुरीत भाजपचे 'शक्तीप्रदर्शन'; निवडणुका थांबणार नाहीत, महाजन यांचा मोठा दावा

इगतपुरी शहर: नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता. २८) भव्य रोड शोचे आयोजन करण्यात आले. मोठ्या उत्साहात पार पडलेल्या या शक्तिप्रदर्शनात महाजन यांनी निवडणुकांवरील चर्चा, सर्वोच्च न्यायालयाचा संभाव्य निकाल आणि पुढील राजकीय वातावरणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली..महाजन म्हणाले, मला वाटते या निवडणुका कुठेही थांबवल्या जाणार नाहीत. पूर्वी आरक्षणाची ५० टक्क्यांवरील मर्यादा ओलांडली होती, त्यामुळे काही अडथळे येतील अशी शक्यता होती; परंतु तसे झालेले नाही. शंभर टक्के नगरपालिका आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुका होतील. जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुका देखील वेळेत होतील असे दिसते. जर काही अडथळा येणार असता, तर आतापर्यंत आला असता..सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, न्यायालय कोणता निकाल देईल याबाबत आधी अनिश्चितता होती; मात्र आता चित्र स्पष्ट होत आहे. अजून तीन- चार दिवस प्रचारासाठी शिल्लक आहेत. सर्व उमेदवार आता पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरले असून आम्हीही सभा, बैठकांतून जनतेशी सातत्याने संवाद साधत आहोत. जनतेचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.रोड शोदरम्यान कार्यकर्त्यांचा उत्साह उच्चांकावर होता, तर प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये चांगलाच दबाव जाणवत आहे, असे सांगत इगतपुरी नगरपरिषदेवर भाजपचाच नगराध्यक्ष होईल, असा विश्वास महाजन यांनी व्यक्त केला..Kolhapur Murgud Video : मुरगूडमध्ये भानामतीचा प्रकार, हसन मुश्रीफांच्या नगरपरिषद उमेदवाराच्या दारात लिंबू-नारळ-भंडारा टाकला अन्....नगराध्यक्षपदासाठी भाजपच्या मधुमालती मेंद्रे विजय मिळवतील, असा त्यांनी ठाम विश्वास व्यक्त केला. रॅलीत ज्येष्ठ नेते सुधाकर बडगुजर, जिल्हाध्यक्ष सुनील बच्छाव, गणेश गीते, प्रदेशचे महेश श्रीश्रीमाळ, माजी नगराध्यक्ष संजय इंदुलकर, माजी उपनगराध्यक्ष नईम खान, नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार मधुमालती मेंद्रे यांच्यासह विविध विभागांचे पदाधिकारी, नाशिक महानगरपालिका येथील आजी-माजी नगरसेवक, तसेच हजारो कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.