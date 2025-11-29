नाशिक

Igatpuri Election : इगतपुरीत भाजपचे 'शक्तीप्रदर्शन'; निवडणुका थांबणार नाहीत, महाजन यांचा मोठा दावा

Girish Mahajan Leads Grand BJP Roadshow in Igatpuri : इगतपुरी नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित रोड शोचे दृश्य. यावेळी महाजन यांनी निवडणुका वेळेत होतील आणि भाजपचा नगराध्यक्ष विजयी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
सकाळ वृत्तसेवा
इगतपुरी शहर: नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता. २८) भव्य रोड शोचे आयोजन करण्यात आले. मोठ्या उत्साहात पार पडलेल्या या शक्तिप्रदर्शनात महाजन यांनी निवडणुकांवरील चर्चा, सर्वोच्च न्यायालयाचा संभाव्य निकाल आणि पुढील राजकीय वातावरणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

