इगतपुरी शहर : शहरात दोन दिवसांपासून जोरदार हवा सुरू असून, ढगाळ वातावरण असताना रविवारी (ता. १६) मध्यरात्री काही भागात वृक्ष उन्मळून पडले, तर विजेचे खांब जमीनदोस्त झाल्याने शहरात २४ तासांपासून वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. (Igatpuri city has no electricity for 24 hours due to collapse of electricity poles and trees)



शहरात अनेक ठिकाणी वृक्ष उन्मळून पडली होती. जुने घरांच्या भिंती व छप्पर उडाल्याची घटना घडल्याने नागरिकांची एकच धांदल उडाली. वीज विभागाचे अभियंता व कर्मचारी नागरिकांचे फोन उचलत नाही म्हणून नागरिक त्रस्त झाले होते. पालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी आहेत कुठे, लोकप्रतिनिधी गेले कुठे, असा प्रश्‍न शहरवासीयांमधून आज सकाळपासून उपस्थित केला जात होता.



