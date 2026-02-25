Igatpuri News : बेरोजगारीवर मात! इगतपुरीतील तरुण पिढीचा दुग्धव्यवसायाकडे वाढता कल; रोज १ लाख लिटर संकलन

लक्ष्मण सोनवणे-गोंदे दुमाला: इगतपुरी तालुक्यातील पशुपालक शेतकरी पारंपरिक शेतीला दुग्धव्यवसायाची जोड देऊन आर्थिक उन्नती साधत आहेत. शेतकऱ्यांबरोबरच तरुण पिढी, महिलावर्ग दुग्धव्यवसायाकडे वळले. या व्यवसायामुळे अनेक बेरोजगार हातांना काम मिळाले असून, दुग्धव्यवसायाने शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाला आकार दिला आहे. वाढते पशुधऩ आणि वाढता खर्च यामुळे व्यवसायात सतत चढ-उतार येत असले, तरी बेभरवशाच्या शेतीपेक्षा दुग्धव्यवसाय नक्कीच चांगला, असे म्हणत तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणात यात गुंतला आहे, हे विशेष..इगतपुरी तालुक्यात गाई, म्हैशींची संख्या वाढली तशी दूध उत्पादनात आता मोठी वाढ दिसून येत आहे. २०१७ च्या पशुधन जनगणनेनुसार तालुक्यात ३४०१५ म्हशी, १९७०३ गायी आहेत. सध्यास्थितीत मात्र पशुधनसंख्या दुपटीने वाढले असल्याचे दिसते..तालुक्यातून दररोज लाखभर लीटर दुधाचे संकलन होते. यामुळे या व्यवसायाला गती मिळत आहे. आता गावागावातही दूध संकलन केंद्र पाहायला मिळत आहेत. तरुण वर्ग या व्यवसायाकडे अधिक लक्ष देऊ लागला आहे. दूध व्यवसायात अधिक वृद्धीसाठी तालुक्यात प्रशिक्षण केंद्र उभारणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले..वाढत्या शहरीकरणात दुधापासून तयार करण्यात येणाऱ्या पदार्थांची वाढती मागणी, आरोग्यविषयक जागरूकता, उत्तम पशुपैदास, तंत्रज्ञानाचा वापर करीत शेतकरी आणि तरुण या व्यवसायाकडे वळत आहेत. बेरोजगार युवकांनी राष्ट्रीयकृत बँकेच्या माध्यमातून कर्ज घेऊन तसेच स्वबळावर दुग्धव्यवसायाचा मार्ग स्वीकारला आहे. .गाय, म्हैस निवाऱ्यांसाठी गोठे बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी पुढे आली. पशुपालकांनी चाऱ्यांसाठी मेथी, घास, चारा, गिनी गवत, मका लागवड, सायगाव चारा लागवड केली आहे. गाई, म्हैस यांच्या शेणाचा गांडूळ खत बनवण्यासाठी उपयोग होत असल्याचे पशुपालकांनी सांगितले..तरुणांनी दूध व्यवसायात अग्रेसर होण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेमार्फतच कर्ज घ्यावे. तंत्रज्ञान आणि गुणवत्तेवर भर देणे गरजेचे आहे. दुधाची फॅट कोणत्या खाद्याने वाढेल व खर्च कसा कमी करता येईल, यावर अभ्यास करावा.- योगेश सहाणे, संचालक, शिवतत्त्व डेअरी, साकूर फाटा.Illegal Cattle : कुपवाडमध्ये कत्तलीसाठी जनावरांची अमानुष वाहतूक; पोलिसांची धडक कारवाई, पाच जणांवर गुन्हा.नाशिकला दूधविक्री करून चांगले उत्पन्न मिळते. या व्यवसायात खूप कष्ट करावे लागतात. चारा, ढेपीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. स्थानिकांना कोणत्याही कंपनीत काम मिळत नाही. त्यांनी रोजगारासाठी दूध व्यवसाय स्वीकारला आहे. शासनाने पशुपालकांचे मनोबल वाढविण्यासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविणे गरजेचे आहे.- संदीप पवार, दुग्धव्यसायिक, नांदूरवैद्य.दुग्ध व्यवसाय वाढतोय, ही एक चांगली गोष्ट असून, व्यवसायामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळते. शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारते व त्यांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडण्यास मदत मिळते. व्यवसायामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होते. पशुखाद्य व्यवस्थापन, संतुलित आहार, चारा व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे.- बाळासाहेब जाधव, डांगी गोपालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.