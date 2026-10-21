इगतपुरी : विजय पगारे : Exclusive : इगतपुरी तालुक्यात भातशेती करपल्याने बळीराजा हतबल : नुकसान भरपाईच्या प्रक्रियेला गती देण्याची मागणी : घनदाट वनक्षेत्रामुळे परिसरात वन्यजीवांचा वावर वाढला :

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बेलगाव तऱ्हाळे (ता.इगतपुरी ) : परिसरातील करपलेली भातशेती दाखवताना पांडुरंग वारूंगसे. शेजारी इतर शेतकरी.
भातशेती करपल्याने इगतपुरीत बळीराजा हतबल
तातडीने नुकसान भरपाई देण्याची मागणी; रब्बी हंगाम हातातून जाण्याची भीती
सकाळ वृत्तसेवा
इगतपुरी, ता.२१ : तालुक्यासह पूर्व भागात पावसाअभावी भातशेती पूर्णपणे करपल्याने शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. त्यातच विजेच्या लपंडावामुळे पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर बनली आहे.
ऐन दाना भरणीत इगतपुरी तालुक्यात यंदा अपेक्षित पाऊस न झाल्याने पूर्ण पीक वाया गेले आहे. त्यातच पडत असलेले कडक ऊन, पिकांना पाणी देण्याची गरज असताना शेतीपंपांसाठी नियमित वीजपुरवठा होत नसल्याने येथील भातशेती संकटात सापडली असून अनेक ठिकाणी पिके करपली आहे. अपुरा पाऊस, अनियमित वीजपुरवठा यामुळे हातातोंडाशी आलेला घास देखील शेतकऱ्यांच्या डोळ्यादेखत निघून गेला आहे.
इगतपुरी तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आला आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे पिकांचे नुकसान झाले असून, उत्पादन खर्च वाढल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यातच महावितरणच्या अनियमित वीजपुरवठ्यामुळे पिकांना पाणी देताना अडचणी निर्माण होत आहेत. धरणात पाणी दिसते पण विजेच्या अभावी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ही गाव वाडी वस्ती शिवारातील निर्माण झाला आहे. जमिनीतील ओलावा नसल्याने खरीप तर गेलाच पण रब्बी पिके ही होणार नाही. त्यामुळे पुढील उदरनिर्वाह कसा करायचा यामुळे शेतकरी चिंता ग्रस्त झाला आहे नागरिकांना शासनाने तातडीने आर्थिक मदत देऊन नुकसान भरपाईच्या प्रक्रियेला गती द्यावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुकाध्यक्ष वारूंगसे यांनी केली आहे.