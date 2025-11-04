Igatpuri News : इगतपुरी चित्रनगरीला 'मे. जिंदाल' जवळील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध!

इगतपुरी शहर: मुंढेगाव येथील मे. जिंदाल पॉलिफिल्म कंपनी लगतच्या गायरान जागेत शासनाने चित्रनगरी साकारण्याचे घोषित केले आहे. स्थानिक ग्रामस्थांनी मात्र चित्रनगरीच्या कामाला विरोध केला असून सोमवारी (ता.३) सिटूतर्फे तहसीलदार अभिजित बारवकर यांना जिल्हा सरचिटणीस देविदास आडोळे व माजी जिल्हा परिषद सदस्य उदय जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थांनी निवेदन दिले..या जागेत गेल्या ३० वर्षापासून प्रकल्पबाधित व्यावसायिक शेतकरी हे टपरी, किराणा दुकान, हॉटेल्स, भाजीपाला, केस कर्तनालयासारखे छोटे छोटे व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करीत आहे. या सर्व प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबात कोणालाही रोजगार नसल्याने स्थानिकांच्या वडिलोपार्जित जमिनी या आधीच विविध शासन प्रकल्पांसाठी संपादित झाल्याने ते भूमिहिन झाले आहेत..शेतकऱ्यांना उदरनिर्वाहाचे कुठलेही साधन नसल्याने व्यवसायावरच अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे सरकारने या प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या जागेत फिल्मसिटीचे कामकाज सुरू केल्यास सर्व शेतकऱ्यांचे व्यवसाय व घरे उद्ध्वस्त होऊन कुटुंब रस्त्यावर येत उपासमारीची व उघड्यावर राहण्याची वेळ येणार आहे. .वरील व्यवसायाव्यतिरिक्त कुटुंबाचा उदरनिर्वाहासाठी दुसरे साधन नसल्याने शेतकरी पुन्हा उद्ध्वस्त होणार नाही याची दखल घेऊन शासनाने फिल्मसिटीचे काम करावे. फिल्म सिटीचे कामकाज पूर्ण झाल्यास मुंढेगाव येथील स्थानिकांच्या कुटुंबातील एका तरुणास रोजगार देण्यात यावा, अन्यथा येथील फिल्मसिटीला ग्रामस्थांचा विरोध कायम राहील असे निवेदनात म्हटले आहे..Free Electricity Scheme: राज्य सरकारची स्मार्ट योजना, २५ वर्षे मोफत वीज; कुणाला मिळणार लाभ?.या निवेदनाची प्रत संबंधित विभाग मंत्रालय, जिल्हाधिकारींना पाठविण्यात आल्याचे आडोळे यांनी सांगितले. जिल्हा सरचिटणीस देविदास आडोळे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य उदय जाधव, प्रकल्पबाधित शेतकरी राजू गतीर, कृष्णा गतीर, नवनाथ गतीर, बाळू गतीर, बाजीराव गतीर, संतोष आंबेकर, भरत गतीर, श्रावण घोटकर, रंधव गतीर, नामदेव गतीर, यादव गतीर, मारुती गतीर, दिनेश कडू, तुळसाबाई रोकडे, रामदास गतीर, दिनेश ठमके, संजय रोकडे, गोविंद भटाटे, अरुण गतीर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.