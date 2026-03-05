Nashik Hostel Crime : धक्कादायक! वसतिगृहात गुंगीचं औषध देऊन दहावीतील विद्यार्थ्यांनी पाचवी-सातवीच्या अल्पवयीन विद्यार्थ्यांवर केला अत्याचार; इगतपुरीतील घटनेने खळबळ

इगतपुरी (नाशिक) : शहरातील समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहात विद्यार्थ्यांशी संबंधित अत्यंत धक्कादायक घटना (Igatpuri Hostel Abuse Case) उघडकीस आली असून, वसतिगृहातील दहावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांनी पाचवी ते सातवीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थ्यांवर अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, वसतिगृहात राहणाऱ्या (Nashik social welfare hostel student assault case) दहावीत शिकणाऱ्या सात विधिसंघर्षित विद्यार्थ्यांनी अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना गुंगीचे औषध देऊन त्यांच्यावर अत्याचार केल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. हा प्रकार गेल्या सात महिन्यांपासून सुरू असल्याचेही प्राथमिक तपासात समोर आले आहे..या प्रकरणी घटनेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप वसतिगृह अधीक्षक सुशांत रमेश दुधसागरे यांच्यावर ठेवण्यात आला असून त्यांच्यासह सात विधिसंघर्षित विद्यार्थ्यांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी बुधवारी घटनास्थळी भेट देऊन पोलिस निरीक्षक सारिका अहिरराव यांना मार्गदर्शन केले. तसेच तपास लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या..Shahbaz Sharif Viral Post : 'कंडेम' लिहायच्या नादात लिहिलं 'कंडोम'! पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांची मोठी घोडचूक; 'तो' स्क्रीनशॉट होतोय जगभर व्हायरल.पीडित विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वसतिगृहातील मोठे विद्यार्थी त्यांना गुंगीच्या तसेच भांगयुक्त गोळ्या देत असत. त्यानंतर वसतिगृहाबाहेरील झुडपांमध्ये नेऊन त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे..गेल्या अनेक महिन्यांपासून हा प्रकार सुरू असून, मोठ्या विद्यार्थ्यांच्या भीतीमुळे पीडित मुलांनी याची कुणाकडेही तक्रार केली नव्हती. अखेर काही विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह प्रशासनाला माहिती दिल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी संशयित विद्यार्थ्यांविरुद्ध बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा तसेच महाराष्ट्रातील रॅगिंगविरोधी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..गुंगीच्या गोळ्यांचा पुरवठा कोठून?या विद्यार्थ्यांना गुंगीच्या गोळ्या व भांगयुक्त गोळ्या घोटी किंवा इगतपुरी शहरातील कोणत्या औषध दुकानातून मिळत होत्या, याचा शोध घेण्याचे मोठे आव्हान आता पोलिसांसमोर उभे राहिले आहे..रेल्वेच्या पडीक जागेत झोपड्यावसतिगृहापासून सुमारे २०० मीटर अंतरावर रेल्वेची पडीक जागा असून तेथे झाडेझुडपे व वेली आहेत. या ठिकाणी काही विद्यार्थ्यांनी पाच ते सात तात्पुरत्या झोपड्या तयार केल्याचे आढळून आले आहे. पोलिसांनी या ठिकाणी न्यायवैद्यक पथकाला पाचारण केले असून तेथे नेमके काय घडत होते याचा तपास सुरू आहे..Tragic Road Accident Mumbai-Goa Highway : होळीच्या सणावर विरजण! 18 वर्षाच्या बहिणीचा भावासमोरच दुर्दैवी अंत; खारेपाटणमधील शेट्ये कुटुंबावर कोसळला दु:खाचा डोंगर.पालकांकडून चौकशीची मागणीया गंभीर प्रकरणाकडे वसतिगृह प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. संबंधित जबाबदारांवर कडक कारवाई करावी, तसेच संपूर्ण व्यवस्थापनाची सखोल चौकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी पालकांकडून करण्यात येत आहे..दिवाळीपासून आमच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार सुरू होते. वसतिगृहातील मोठे विद्यार्थी आम्हाला मारहाण करून गुंगीच्या गोळ्या देत निर्जनस्थळी नेत असत. कोणालाही सांगितल्यास मारून टाकण्याची धमकी देत असल्याने आम्ही खूप घाबरलो होतो.- पीडित विद्यार्थीया प्रकरणातील दहावीच्या वर्गातील सात विद्यार्थ्यांना बुधवारी ताब्यात घेण्यात आले असून, त्यांची इगतपुरी ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. त्यांना गुरुवारी (ता. ५) नाशिक येथील प्रधान बाल न्याय मंडळासमोर हजर केले जाणार आहे. या प्रकरणात हलगर्जीपणा करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल करण्यात येईल.- सारिका अहिरराव, पोलिस निरीक्षक.Kankavli 11-Year-Old Boy Death : ..अन् क्षणार्धात होत्याचं नव्हतं झालं! कणकवलीत भाजीच्या दुकानात बसलेल्या 11 वर्षांच्या चिमुरड्याचा अचानक उलटी झाल्याने मृत्यू.समाजकल्याण विभागाच्या आश्रमशाळेत घडलेली घटना अत्यंत गंभीर आहे. याबाबत पोक्सोंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. बालसंरक्षण समितीलाही याची माहिती दिली आहे. समितीने भेट देऊन चौकशी केल्यानंतर उच्चस्तरीय चौकशी समितीपर्यंत हा अहवाल जाईल. अधीक्षकाने या प्रकरणाची त्वरित दखल घेणे आवश्यक असताना ते बाहेरगावी निघून गेल्यामुळे तेही दोषी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल झाला आहे. आश्रमशाळांमध्ये ‘गुड टच’ व ‘बॅड टच’ उपक्रम राबविण्याची गरज आहे.-आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी.समाजकल्याणच्या घटना घडलेल्या वसतिगृहाला भेट देण्यात येईल. तसेच भेटीनंतर प्राथमिक अहवाल तयार करून तो सादर केला आहे.- डॉ. संजय शिंदे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी (प्रभारी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.