Crime News : इगतपुरी हादरले! प्रेमप्रसंगातून झालेल्या वादात चुलत भावांवर जीवघेणा हल्ला; पोलिसांनी ६ तासांत आरोपींना पकडले

इगतपुरी शहर: शहरातील कर्मवीर दादासाहेब गायकवाडनगर येथे बुधवारी (ता. १) रात्री साडेअकराच्या सुमारास प्रेमप्रसंगातून झालेल्या वादात सुनील अनिल तावडे व त्यांचे चुलते प्रवीण तावडे यांच्यावर काही सराईत गुन्हेगारांनी धारदार शस्त्रांनी वार करून पसार झाले. .या प्रकाराने शहरात एकच खळबळ उडाली होती. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत जखमींना जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. त्यानंतर पोलिस निरीक्षक सारिका अहिरराव यांनी गुप्त माहितीच्या आधारे तपासाची सूत्रे हाती घेतली. विशेष पथक तयार करून अवघ्या सहा तासांत संशयित आरोपींना जेरबंद करण्यात पोलिसांना यश आले..अटक करण्यात आले संशयितांमध्ये काऊ ऊर्फ फ्रान्सिस पॅट्रिक मॅनवेल, वसीम मुसा शेख, गुफरान सिकंदर शेख (रा. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड नगर, इगतपुरी) तसेच मिथुन जयचंद दुभाषे (रा. खेरगाव, अवचीतवाडी, इगतपुरी) यांचा समावेश आहे. या प्रकरणात वापरलेला बनावट देशी कट्टा, पाच जिवंत काडतुसे, दोन लोखंडी कोयते, एक चॉपर, काळी-पिवळी रिक्षा (क्र. एमएच १५ जेए १४९९) व सिल्व्हर रंगाची होंडा सिटी कार (क्र. एमएच ४३ आर ८६२२) असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली..Thane Traffic: कल्याण शिळ महामार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडवा; माजी आमदारांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी.ही उल्लेखनीय कारवाई पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, अप्पर पोलिस अधीक्षक अदित्य मिरखेलकर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी हरीश खेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. या कारवाईत पोलिस निरीक्षक सारीका अहिरराव, उपनिरीक्षक शैलेश पाटील, महिला पोलिस उपनिरीक्षक कांचन भोजने, गणेश परदेशी, हवालदार नीलेश देवराज, विनोद गोसावी, निकुंभ, अमलदार प्रकाश कासार, विजय रूद्रे व गवळी, मधे यांनी सहभाग नोंदवला.