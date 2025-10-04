नाशिक

Crime News : इगतपुरी हादरले! प्रेमप्रसंगातून झालेल्या वादात चुलत भावांवर जीवघेणा हल्ला; पोलिसांनी ६ तासांत आरोपींना पकडले

Violent Love Dispute in Igatpuri : प्रेमप्रसंगातून झालेल्या वादात सुनील अनिल तावडे व त्यांचे चुलते प्रवीण तावडे यांच्यावर काही सराईत गुन्हेगारांनी धारदार शस्त्रांनी वार करून पसार झाले.
इगतपुरी शहर: शहरातील कर्मवीर दादासाहेब गायकवाडनगर येथे बुधवारी (ता. १) रात्री साडेअकराच्या सुमारास प्रेमप्रसंगातून झालेल्या वादात सुनील अनिल तावडे व त्यांचे चुलते प्रवीण तावडे यांच्यावर काही सराईत गुन्हेगारांनी धारदार शस्त्रांनी वार करून पसार झाले.

