Igatpuri News : इगतपुरीत 'रेव्ह पार्टी' केली तर नवीन वर्ष तुरुंगातच! पोलीस निरीक्षक सारिका अहिरराव यांचा कडक इशारा

इगतपुरी शहर: शहर व परिसरात नव्या वर्षाच्या स्वागताप्रसंगी अखेरच्या रात्री हॉटेल, लॉज, रिसॉर्ट, व्हिला, खासगी बंगले, रो हाउस, धाबे, रेस्टॉरंट यात कुठल्याही पार्टीचे आयोजन करताना अमली पदार्थ, तत्सम पदार्थ आढळल्यास संबंधितांचे नवीन वर्ष तुरुंगातूनच सुरू होईल, असा कडक इशारा पोलिस निरीक्षक सारिका अहिरराव यांनी दिला..इगतपुरी येथे लॉज व्यावसायिक, बारमालक, व्हिला, बंगले, रोहाऊस मालक यांची सोमवारी (ता.२९) पोलिस ठाण्यातर्फे घेण्यात आलेल्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. ‘हॉटेल, लॉज, रिसॉर्ट, व्हिला, खासगी बंगले, ढाबेमालक यांनी रजिस्टरमधील सर्व नोंदी अद्ययावत ठेवत वेळोवेळी पोलिसांना माहिती देऊन ग्राहकांशी चांगली वागणूक द्यावी. सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे बंधनकारक असून ते चालू स्थितीत ठेवावे. शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळेतच आस्थापना सुरू ठेवाव्यात. कुठल्याही प्रकारच्या हुक्का, मादक पदार्थ, दारुची विक्री होणार नाही याची काळजी घ्यावी..दरवर्षी नववर्षाच्या स्वागतासाठी या ठिकाणी पर्यटक मोठ्या प्रमाणात गर्दी करतात. काही वर्षापूर्वी अनेक ठिकाणी रेव्हपार्ट्या, हुक्का, अमली पदार्थांचे सेवन केल्याचे आढळून आल्याने इगतपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. .Mumbai News: नववर्ष २०२६ पूर्वी मुंबईत बीएमसीचा फायर अलर्ट! कडक निर्बंध लागू; नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे काय? वाचा....असले प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत अशी तंबी उत्पादन शुल्क विभाग पोलिस अधिकारी सागर इंगळे यांनी दिली. या बैठकीला हॉटेल, लॉज, रिसॉर्ट, व्हिला, खासगी बंगले, रोहाऊस, ढाबे, रेस्टॉरंट मालक व प्रतिनिधी उपस्थित होते. गोपनीय विभागाचे पोलिस नीलेश देवराज यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.