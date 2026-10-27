नाशिक

इगतपुरी : विजय पगारे : इगतपुरी तालुक्यातील बंद केलेले रेशनकार्ड पुर्ववत करा : ऐन सणासुदीच्या तोंडावर रेशनकार्ड रद्द झाल्याने नागरिक संतप्त : मनसेचे आत्मराम मते यांच्या शिष्टमंडळाचे तहसीलदारांना निवेदन :

इगतपुरी : विजय पगारे : इगतपुरी तालुक्यातील बंद केलेले रेशनकार्ड पुर्ववत करा : ऐन सणासुदीच्या तोंडावर रेशनकार्ड रद्द झाल्याने नागरिक संतप्त : मनसेचे आत्मराम मते यांच्या शिष्टमंडळाचे तहसीलदारांना निवेदन :
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फोटो : 08868 इगतपुरी : तहसीलदार अभिजित बारवकर यांना निवदेन देताना मनसेचे शिष्टमंडळ. इगतपुरी तालुक्यातील रेशनकार्ड पूर्ववत करण्याची मागणी सकाळ वृत्तसेवा इगतपुरी, ता. २७ : तालुक्यातील अनेक गावांत शासनाने कुठलीही पूर्वसूचना न देता रेशनकार्ड रद्द केले आहे. ऐन सणासुदीत रेशनकार्ड रद्द झाल्याची माहिती ग्रामस्थांना रेशन दुकानदाराकडून मिळाल्याने ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत. यापार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आत्माराम मते, विक्रम पासलकर, गणेश मुसळे, अंकुश जाधव, वैभव दातीर यांच्या शिष्टमंडळाने तहसीलदार अभिजित बारवकर यांना निवेदन दिले. रेशनकार्ड पूर्ववत न केल्यास उपोषणाचा इशारा दिला. या वेळी रद्द झालेले रेशनकार्ड पुन्हा सुरू करावे, शासनाच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात तसेच कार्डधारकांचे सर्वेक्षण करून लवकरात लवकर बंद केलेले कार्ड त्वरित सुरू करावे; अन्यथा सहकुटुंब तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा देण्यात आला. तहसीलदार बारवकर यांनी काही दिवसांत आढावा बैठक घेऊन कोणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी घेऊन कार्ड पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले. संस्कार टिळे, काळू मते, राजाराम मते, विलास मुसळे, संदीप बऱ्हे, श्याम बरकले, गणेश जाधव, सौरभ मालुंजकर, बाळू धोंगडे, रवी पवार, गणेश पासलकर आदी उपस्थित होते. ------------------------

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