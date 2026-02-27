नाशिक

Igatpuri School Accident : इगतपुरीत Little Blossom शाळेच्या आवारात शिक्षकाने विद्यार्थ्याच्या अंगावर घातली कार; CCTV फुटेज पाहिल्यावर पालकांचा संताप

What Happened at Little Blossom School in Igatpuri? इगतपुरीतील लिटल ब्लॉसम शाळेत शिक्षकाने चालविलेल्या कारखाली पहिलीचा विद्यार्थी गंभीर जखमी झाला. सीसीटीव्ही फुटेजनंतर पालकांनी तक्रार दाखल केली असून शिक्षक व शाळा व्यवस्थापनाविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे.
Little Blossom School Nashik accident case

Little Blossom School Nashik accident case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

इगतपुरी शहर (नाशिक) : शहरातील लिटल ब्लॉसम शाळेच्या आवारात पहिल्या इयत्तेतील विद्यार्थ्यावर शाळेतील शिक्षकानेच कार घातल्याची धक्कादायक घटना (Igatpuri School Accident) समोर आली. बुटाची लेस बांधत असलेल्या या विद्यार्थ्याच्या अंगावरून कार गेल्याने तो गंभीर जखमी झाला. सुदैवाने विद्यार्थ्याचे प्राण थोडक्यात बचावले. या प्रकरणी चालक शिक्षकासह शाळेतील चार जणांविरुद्ध पोलिसांत बुधवारी (ता. २५) गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
accident news
school
student
car
Igatpuri
police case
school teacher
accident case

Related Stories

No stories found.