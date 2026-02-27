Igatpuri School Accident : इगतपुरीत Little Blossom शाळेच्या आवारात शिक्षकाने विद्यार्थ्याच्या अंगावर घातली कार; CCTV फुटेज पाहिल्यावर पालकांचा संताप

इगतपुरी शहर (नाशिक) : शहरातील लिटल ब्लॉसम शाळेच्या आवारात पहिल्या इयत्तेतील विद्यार्थ्यावर शाळेतील शिक्षकानेच कार घातल्याची धक्कादायक घटना (Igatpuri School Accident) समोर आली. बुटाची लेस बांधत असलेल्या या विद्यार्थ्याच्या अंगावरून कार गेल्याने तो गंभीर जखमी झाला. सुदैवाने विद्यार्थ्याचे प्राण थोडक्यात बचावले. या प्रकरणी चालक शिक्षकासह शाळेतील चार जणांविरुद्ध पोलिसांत बुधवारी (ता. २५) गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या लिटल ब्लॉसम शाळेच्या प्रांगणात काही विद्यार्थी खेळत (Igatpuri school shocking incident) होते. त्याचवेळी इयत्ता पहिलीतील हर्ष कुंडलीक डावखर हा विद्यार्थी बुटाची लेस बांधण्यासाठी खाली बसला होता. बुधवारी (ता. १८) दुपारी तीनच्या सुमारास शाळेतील शिक्षक यश कदम यांनी वाहनतळावरून चारचाकी कार भरधाव काढली. ही कार थेट विद्यार्थ्याच्या अंगावरून गेल्याने तो गंभीर जखमी झाला..Aniket Kothale Death Case : गुन्हा लपवण्यासाठी भयानक षडयंत्र! बडतर्फ पोलिस उपनिरीक्षकाचा क्रूर चेहरा आला समोर; उज्ज्वल निकमांनी पुराव्यांसह कोर्टात केली पोलखोल.घटनेनंतर शाळा व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्याला तत्काळ खासगी रुग्णालयात दाखल केले; मात्र पालकांना घटनेची संपूर्ण माहिती दिली गेली नसल्याचा आरोप आहे. बुधवारी (ता. २५) सायंकाळी पालकांना प्रत्यक्षात काय घडले, याची माहिती मिळाल्यावर त्यांनी शाळेकडे सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी केली. फुटेजमध्ये संपूर्ण घटना स्पष्ट दिसत असल्याचे सांगण्यात येते. हे पाहिल्यावर पालक कुंडलीक डावखर यांनी पोलिसांत धाव घेत फिर्याद दाखल केली..या प्रकरणी चालक शिक्षक यश कदम, मुख्याध्यापिका सुस्मिता मंत्री, शालेय व्यवस्थापक, तसेच मुख्याध्यापिकांचे पती जगदीश ऊर्फ पप्पू मंत्री यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, प्रकरण वाढू नये म्हणून संबंधितांकडून पालकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. ‘शाळा बदनाम झाली तर तुमचेच नुकसान होईल’ असे सांगितल्याचा दावा पालकांनी केला आहे..Jalgaon Missing Girl : भोंगऱ्या बाजारात नियतीने घडवून आणली भेट! 8 वर्षांपासून बेपत्ता असलेल्या मुलीचा कसा लागला शोध? पोलिसांच्या चाणाक्ष बुद्धीची कमाल.विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवरलिटल ब्लॉसम शाळेतील पार्किंग झोन खेळाच्या मैदानालगत असल्याने सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तसेच, शाळेच्या संरक्षण भिंतीचे बांधकाम नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आल्याचा आरोप असून, त्यामुळे रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या वाहनचालकांना दृश्य अडथळा निर्माण होतो. या पार्श्वभूमीवर मोठ्या अपघाताची भीती नाकारता येत नाही..पालकांच्या मते, शाळेतील तक्रारी अनेकदा अंतर्गत पातळीवरच मिटविल्या जातात. सुरक्षितता नियमावली पाळली जात नसल्याचेही आरोप आहेत. दोषींवर कठोर कारवाई करून शाळेची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. पोलिस निरीक्षक सारिका अहिरराव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक उपनिरीक्षक गणेश परदेशी, हवालदार एस. एम. साळवे आदी तपास करीत आहेत..यापूर्वीही बस दुर्घटनेचा प्रकार?गेल्या पावसाळ्यात शाळेच्या बसचालकाने विद्यार्थ्यांनी भरलेली बस पिंप्रीसदो येथील पूरग्रस्त पुलावरून नेण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली होती. विद्यार्थ्यांनी भीतीने आरडाओरड केल्यावर स्थानिकांच्या मदतीने बचावकार्य करण्यात आले होते. हा प्रकारही शाळा व्यवस्थापनाने दडपल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.