Igatpuri Crime : शिक्षकी पेशाला काळिमा! नराधम शिक्षकाचा चिमुकलीवर ८ महिने अत्याचार; घोटी पोलिसांकडून अटक

घोटी: ज्या शिक्षकाच्या हाती विद्यार्थ्यांचे भविष्य, सुरक्षितता आणि संस्कार असतात, त्याच शिक्षकाने आपल्या पदाचा निर्लज्ज गैरवापर करीत अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर तब्बल आठ महिन्यांपासून अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. इगतपुरी तालुक्यातील अडसरे बुद्रुक-कारंजवाडी येथे ही घटना घडली..रामचंद्र मनाजी कचरे (वय ५५) असे संशयित आरोपी शिक्षकाचे नाव असून, तो जिल्हा परिषदेच्या शाळेत कार्यरत आहे. चॉकलेटचे आमिष, भीती आणि दमदाटीचा वापर करून एका निष्पाप बालिकेच्या बालपणावरच घाला घालण्यात आल्याचा आरोप आहे. .Crime News : शेजाऱ्याशी संबंध ठेवताना लेकरानं पाहिलं, आईनं पोटच्या पोराला संपवलं; पोलीस पतीने....विद्यार्थिनीने अखेर धैर्य एकवटत आपली व्यथा कुटुंबीयांकडे मांडली. त्यानंतर घोटी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करीत आरोपीला अटक केली. पोलिस उपनिरीक्षक सुरेखा देवरे व तुषार ढगे तपास करीत असून, संशयिताविरुद्ध पॉक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.