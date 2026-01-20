नाशिक

Igatpuri Crime : शिक्षकी पेशाला काळिमा! नराधम शिक्षकाचा चिमुकलीवर ८ महिने अत्याचार; घोटी पोलिसांकडून अटक

ZP Teacher Arrested in Igatpuri POCSO Case : शिक्षकाने आपल्या पदाचा निर्लज्ज गैरवापर करीत अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर तब्बल आठ महिन्यांपासून अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

घोटी: ज्या शिक्षकाच्या हाती विद्यार्थ्यांचे भविष्य, सुरक्षितता आणि संस्कार असतात, त्याच शिक्षकाने आपल्या पदाचा निर्लज्ज गैरवापर करीत अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर तब्बल आठ महिन्यांपासून अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. इगतपुरी तालुक्यातील अडसरे बुद्रुक-कारंजवाडी येथे ही घटना घडली.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
school
student
teacher
Igatpuri
Arrest
Pocso Crime
pocso

Related Stories

No stories found.