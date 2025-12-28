Nashik Crime : नाशिकमध्ये पुन्हा बांगलादेशी घुसखोर सक्रिय; सहा महिलांसह स्थानिक एजंटला बेड्या!

नाशिक: काही महिन्यांपूर्वी शहरात बांगलादेशी घुसखोरांना अटक करण्यात आलेली असतानाच, पुन्हा एकदा नाशिकमध्ये बेकायदेशीर घुसखोरीचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. पांडवलेणी परिसरातील कवडेकरवाडी येथे अवैधरीत्या वास्तव्यास असलेल्या सहा बांगलादेशी महिलांना इंदिरानगर पोलिसांनी अटक केली असून, त्यांच्याकडून भारताचे बनावट आधार व पॅनकार्ड जप्त करण्यात आले आहेत. या प्रकरणी एका स्थानिक एजंटलाही अटक करण्यात आली आहे..इंदिरानगर पोलिस ठाण्याचे गुन्हे शोध पथकाचे उपनिरीक्षक संतोष फुंदे शुक्रवारी (ता. २६) गस्तीवर असताना कवडेकरवाडी परिसरात काही बांगलादेशी महिला राहत असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली. ही माहिती वरिष्ठ निरीक्षक मनोहर कारंडे व सहायक निरीक्षक सुनील अंकोलीकर यांना देण्यात आल्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ सापळा रचत कारवाई केली. त्यात सहा महिलांना शिताफीने ताब्यात घेण्यात आले..तपासादरम्यान त्या महिलांकडे कोणतेही वैध पासपोर्ट, व्हिसा अथवा भारतात वास्तव्य करण्याची अधिकृत परवानगीचे कागदपत्र आढळून आले नाही. उलट, बनावट ओळखपत्रांच्या आधारे त्या नाशिकमध्ये राहात असल्याचे स्पष्ट झाले. याप्रकरणी इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात बीएनएस कलम ३१९ (१), ३१८ (४), ३३६ (२), ३३६ (३), ३ (५) सह पासपोर्ट कायदा कलम ३, ६, १२ (१) (ब) आणि परदेशी नागरिक कायदा कलम १४ (अ) (ब) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..या कारवाईत सहा बांगलादेशी महिलांसह लकी उर्फ लियाकत हमीद कुरेशी (रा. नाशिक) व बॉबी या एजंटांची भूमिका समोर आली असून, त्यांनाही अटक करण्यात आली आहे. या महिलांची निवासव्यवस्था कोणी केली, तसेच भारतात आणणाऱ्या एजंटांची साखळी किती मोठी आहे, याचा पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे..डंकी मार्गाने भारतात प्रवेशप्राथमिक तपासात संशयित महिलांनी ‘डंकी रूट’ने भारताची सीमारेषा ओलांडल्याचे समोर आले आहे. कोलकाता, सूरत व मुंबईमार्गे त्या नाशिकमध्ये आल्याचा पोलिसांचा संशय आहे. नाशिकमध्ये काही महिलांनी ब्यूटिपार्लर व हॉटेल्समध्ये काम केल्याचे, तर काहींनी अवैध व्यवसाय केल्याचेही प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्यांचा भारतात व विशेषतः नाशिकमध्ये येण्यामागील नेमका उद्देश काय, याचा कसून तपास सुरू आहे..केंद्रीय यंत्रणांशी संपर्कया प्रकरणी परकीय नागरिक नोंदणी कार्यालय (एफपीआरओ), तसेच केंद्र सरकारच्या संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधण्यात येत असून, पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, यापूर्वीही शहरात तीन वेगवेगळ्या गुन्ह्यांत बारा बांगलादेशी महिलांना ताब्यात घेण्यात आले होते..पोलिस पथकाची उल्लेखनीय कामगिरीपोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, परिमंडळ दोनचे उपायुक्त किशोर काळे व सहायक आयुक्त डॉ. सचिन बारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली इंदिरानगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक मनोहर कारंडे, सहायक निरीक्षक सुनील अंकोलीकर, उपनिरीक्षक संतोष फुंदे, हवालदार अमजद पटेल, सागर परदेशी, योगेश जाधव, चंद्रभान पाटील, काऊदे, तसेच महिला अंमलदार धनवंता राऊत व गीता रहाणे यांच्या पथकाने ही कारवाई यशस्विरीत्या पार पाडली..Drugs Racket : बंगळूरमधील ड्रग्जचे कारखाने उद्ध्वस्त; आंतरराज्यीय रॅकेटचा पर्दाफाश.अटक केलेल्या बांगलादेशी महिलाशिल्पी मोहम्मद शुकरअली अकथेर उर्फ शिल्पी अकथेर (वय २५, रा. हबीगंज, चुनारगड, ढाका), सौम्या संतोष नायक उर्फ सुलताना शब्बीर शेख (वय २८, रा. जोशूर, शेकाटी, बांगलादेश), मुनीया खातून टुकू शेख (वय २९, रा. पेरोली, खुलना, जि. नोडाईल कालिया, बांगलादेश), सोन्या कबीरुल मंडल उर्फ सानिया रौफिक शेख (वय २७, रा. जोशूर, कोतली, बांगलादेश), मुक्ता जोलील शेख (वय ३५, रा. पैरोली, जांबरेली, बांगलादेश), श्यामोली बेगम उर्फ श्यामोली सामसू खान (वय ३५, रा. जादुपूर, जिल्हा जोशूर, ढाका)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.