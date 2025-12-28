नाशिक

Nashik Crime : नाशिकमध्ये पुन्हा बांगलादेशी घुसखोर सक्रिय; सहा महिलांसह स्थानिक एजंटला बेड्या!

Six Bangladeshi Women Arrested in Nashik : नाशिकच्या इंदिरा नगर पोलिसांनी पांडवलेणी परिसरातील कवडेकरवाडी येथे छापा टाकून सहा बांगलादेशी महिलांना आणि त्यांना आश्रय देणाऱ्या एजंटला अटक केली. त्यांच्याकडून बनावट भारतीय ओळखपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: काही महिन्यांपूर्वी शहरात बांगलादेशी घुसखोरांना अटक करण्यात आलेली असतानाच, पुन्हा एकदा नाशिकमध्ये बेकायदेशीर घुसखोरीचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. पांडवलेणी परिसरातील कवडेकरवाडी येथे अवैधरीत्या वास्तव्यास असलेल्या सहा बांगलादेशी महिलांना इंदिरानगर पोलिसांनी अटक केली असून, त्यांच्याकडून भारताचे बनावट आधार व पॅनकार्ड जप्त करण्यात आले आहेत. या प्रकरणी एका स्थानिक एजंटलाही अटक करण्यात आली आहे.

