नाशिक

Nashik illegal Construction : सावधान! तुमच्या घरावरून विजेची वाहिनी जातेय? महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची शक्यता

Illegal Construction Near High Voltage Power Lines : नाशिक शहरात अतिउच्चदाब वीजवाहिन्यांच्या खाली आणि संरक्षित पट्ट्यात उभारलेली अनधिकृत बांधकामे व उंच झाडे वीजपुरवठा व नागरिकांच्या सुरक्षेस धोका निर्माण करत आहेत.
electricity law

electricity law

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: अतिउच्चदाबाच्या वाहिनीखाली तसेच संरक्षित क्षेत्रात बांधकाम करणे बेकायदेशीर असतानाही शहरात १३२ किलोवॉट क्षमतेच्या अतिउच्चदाब वाहिनीला लागून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे, इमारतींची उंची वाढण्याचे प्रकार होत आहेत. महापारेषण कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणात अशी ८० धोकादायक ठिकाणे आढळून आली आहेत. वाढत्या अतिक्रमणांमुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याबरोबरच जीवितहानी होण्याची दाट शक्यता लक्षात घेऊन तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी कंपनीकडून महापालिकेकडे करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Power
Electricity
Infrastructure
law

Related Stories

No stories found.