Nashik illegal Construction : सावधान! तुमच्या घरावरून विजेची वाहिनी जातेय? महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची शक्यता

नाशिक: अतिउच्चदाबाच्या वाहिनीखाली तसेच संरक्षित क्षेत्रात बांधकाम करणे बेकायदेशीर असतानाही शहरात १३२ किलोवॉट क्षमतेच्या अतिउच्चदाब वाहिनीला लागून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे, इमारतींची उंची वाढण्याचे प्रकार होत आहेत. महापारेषण कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणात अशी ८० धोकादायक ठिकाणे आढळून आली आहेत. वाढत्या अतिक्रमणांमुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याबरोबरच जीवितहानी होण्याची दाट शक्यता लक्षात घेऊन तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी कंपनीकडून महापालिकेकडे करण्यात आली आहे..वीज वितरण कंपनीकडून महापालिका हद्दीत १३२ किलोवॉट क्षमतेच्या अतिउच्च दाबाच्या वीजवाहिन्यांचे जाळे विस्तारले आहे. अतिउच्च दाबाच्या वीजवाहिन्यांच्या सुरक्षित पट्ट्यामध्ये विद्युतवाहिनी लगत, वाहिनी खाली असुरक्षित बांधकामे व बांधकामांची उंची वाढविण्यात आल्याची बाब महापारेषण कंपनीच्या सर्वेक्षणात आढळून आली आहे. .अनधिकृत बांधकामामुळे वीजपुरवठा यंत्रणेत बिघाड होऊन अपघात होण्याची शक्यता असल्याने अशा बांधकामांवर कारवाई करावी, अशी नोटीस कंपनीकडून महापालिकेच्या नगररचना विभागाला पाठविण्यात आली आहे. १३२ के. व्ही. विद्युत वाहिनीच्या मध्यभागापासून दोन्ही बाजूला संरक्षित पट्ट्यात वावरणे, पत्राशेड उभारणे, उंच झाडांची लागवड करणे, विहीर खोदकामासाठी स्फोटकांचा वापर करणे, टॉवर फांउडेशनमध्ये खोदकाम करणे तेथील माती काढणे, टॉवर लेगला जनावरे बांधणे, हे बेकायदेशीर आहे. .अतिउच्चदाब विद्युत वाहिनी महाराष्ट्राच्या ग्रीडमध्ये अखंडित वीजपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील श्रेणीमध्ये समाविष्ट आहेत. तसेच अनधिकृत बांधकामुळे सदर अतिउच्चदाब विद्युत वाहिनीवर बिघाड होऊन नाशिक शहर व ग्रामीण भागात येणाऱ्या मोठ्या परिसराच्या वीजपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्या ठिकाणी जिवीत, वित्तहानी होऊ शकते. विद्युत कायदा २००३ चे कलम ६८ (५) नुसार कार्यवाही करण्याचा व संरक्षित पट्ट्यातील अडथळा दूर करावी अशी नोटीस महापारेषण कार्यकारी अभियंता ललित पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पाठविली आहे..MSRTC: पर्यटकांसाठी आनंदवार्ता! आता देवदर्शन स्वस्तात होणार, खर्च वाचणार; एसटी महामंडळाची नवी योजना .या वाहिन्यांवर धोकादायक ठिकाणेम्हसरूळ वाहिनी, अंबड-इगतपुरी स्टेज-१, इगतपुरी- रेमंड वाहिनी, एकलहरे- रेमंड वाहिनी, टाकळी गाव-आडगाव वाहिनी, एकलहरे-सातपूर वाहिनी, अंबड-महिंद्रा ॲन्ड महिंद्रा वाहिनी अशा जवळपास अकरा १३२ किलोवॅट क्षमतेच्या वीज वाहिन्यांलगत व खाली ८० धोकादायक बांधकामे आढळली आहेत. अतिउच्चदाब वीजवाहिनी पट्ट्यातील अनधिकृत बांधकामे तसेच वाढलेली झाडे व झाडांच्या फांद्या हटविण्याची कारवाई तातडीने करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.