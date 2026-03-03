Nashik Municipal Corporation : मनपाचा धडक 'सर्जिकल स्ट्राईक'; उंटवाडीतील गॅस रिफिलिंग अड्ड्यावर छापा, ५० सिलेंडर्स जप्त

नवीन नाशिक: उंटवाडी परिसरात दत्त मंदिर आणि स्मशानभूमीच्या शेजारी सुरू असलेल्या अवैध गॅस रिफिलिंग अड्ड्यावर महापालिकेने सोमवारी (ता. २) धडक कारवाई केली. महापालिकेच्या मालकीच्या स्लॉटर हाऊसच्या जागेत बेकायदेशीररीत्या घरगुती सिलेंडर्समधून वाहनांमध्ये गॅस भरला जात असल्याचे या कारवाईत उघड झाले..वर्दळीच्या ठिकाणी आणि स्मशानभूमीच्या अगदी शेजारी सुरू असलेल्या या धोकादायक व्यवसायामुळे मोठ्या अपघाताची शक्यता होती. स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेत उपायुक्त सुवर्णा दखणे व विभागीय अधिकारी नानासाहेब साळवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिक्रमण विभागाचे निखिल तेजाळे व पथकाने हा छापा टाकला..Navi Mumbai: नवी मुंबई पोलिसांची मोठी कारवाई! १८.६३ कोटींचे अमली पदार्थ भस्मसात.या कारवाईत ४० ते ५० गॅस सिलिंडर, रिफिलिंग मशिन्स आणि इतर साहित्य जप्त करण्यात आले. जप्त केलेला मुद्देमाल महापालिकेच्या गोदामात जमा करण्यात आला असून, पुरवठा विभागामार्फत पुढील तपास केला जाणार आहे. सिडको परिसरात अशा प्रकारचे इतरही अवैध अड्डे सुरू असल्याची शक्यता असून, महापालिकेने आगामी काळात विशेष मोहीम राबवण्याचे संकेत दिले आहेत. या कारवाईमुळे परिसरात सुरू असलेला मोठा धोका टळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.