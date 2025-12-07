Nashik Illegal Mining : नाशिकमध्ये अवैध उत्खननाचे रॅकेट उघड; २७० ब्रास दगड चोरी, १० जणांवर वाडीवऱ्हे पोलिसांत गुन्हा

नाशिक: सारूळ, विल्होळी येथील अवैध उत्खनन प्रकरणी प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला असून वाडीवऱ्हे पोलिस ठाण्यात दहा संशयितांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. संबंधितांनी एकूण २७० ब्रास दगड गौण खजिन चोरी करताना एक लाख ६२ हजारांची शासनाची रॉयल्टी बुडविल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..ग्राम महसूल अधिकारी अरुण फसाळे यांनी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. दहा संशयितांमध्ये शरद नवले, रोहिदास नवले, शांताराम जाधव, सुरेश जैन, योगेश नवले, सोमनाथ नवले, दीपाली मुसळे, हिराबाई नवले, भाऊसाहेब नवले, उषा ढगे यांचा समावेश आहे. गेल्या महिन्यात सात खाणपट्टाधारकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला होता तसेच अनधिकृत स्टोनक्रशर जप्त करण्यात आले आहेत. .तहसीलदारांच्या आदेशानुसार भेट दिली असता काही खाणी बंद तसेच मुदत संपलेली असताना परवानगीविना अवैधरीत्या उत्खनन सुरु असल्याचे निदर्शनात आले. शरद नवले यांचा खाणपट्टा परवान्याची मुदत संपल्याचे आढळले, तरीदेखील उत्खनन सुरू होते. रोहिदास नवले व इतर काही संशयितांबाबत हीच बाब समोर आली. हिराबाई नवले यांनी कुठलाही परवाना नसतांना उत्खनन सुरू ठेवले होते..Chandrapur Crime: प्रेमात अडसर ठरणाऱ्या पतीचा खून; हरदोना हादरले, मारेकरी प्रियकर-पत्नीला १२ तासात अटक.व्यापक कारवाईची अपेक्षागेल्या अनेक महिन्यांपासून अवैध उत्खननाचा प्रश्न चर्चेत आहे. या अवैध उत्खननामुळे केवळ रॉयल्टीची चोरी होत नसून, यासोबत निसर्गाचा ऱ्हास होत असून, जैवविविधतेवर परिणाम होतो आहे. त्यामुळे केवळ गुन्हा दाखल करण्यापुरता कारवाई मर्यादित न राहाता, उत्खनन थांबविण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.