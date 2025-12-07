नाशिक

Nashik Illegal Mining : नाशिकमध्ये अवैध उत्खननाचे रॅकेट उघड; २७० ब्रास दगड चोरी, १० जणांवर वाडीवऱ्हे पोलिसांत गुन्हा

Illegal Excavation Exposed in Nashik : नाशिकमधील सारूळ-वल्‍होळी परिसरात सुरू असलेल्या अवैध उत्खननावर महसूल विभाग आणि पोलिसांनी कारवाई करत दहा जणांवर गुन्हे दाखल केले.
Illegal Mining

Illegal Mining

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सारूळ, विल्‍होळी येथील अवैध उत्खनन प्रकरणी प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला असून वाडीवऱ्हे पोलिस ठाण्यात दहा संशयितांविरोधात गुन्‍हे दाखल करण्यात आले आहेत. संबंधितांनी एकूण २७० ब्रास दगड गौण खजिन चोरी करताना एक लाख ६२ हजारांची शासनाची रॉयल्‍टी बुडविल्‍याचे फिर्यादीत म्‍हटले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
maharashtra
FIR
administration
Violation
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com