Mothers Day Special : 10 वर्षांत 14 हजार मातांनी दिला गोंडस बाळांना जन्म; ‘एसएमबीटी’मध्ये मोफत सुविधा

Nashik News : मेमधील दुसरा रविवार (ता. १४) मातृदिन सर्वदूर साजरा केला जातो. (In 10 years in 14 thousand mother gave birth to baby in SMBT hospital nashik news)

एसएमबीटी रुग्णालयात गेल्या दहा वर्षात चौदा हजारांहून अधिक गरोदर मातांना गोंडस बाळांना जन्म दिला असून मातांसाठी कृतज्ञता, प्रेम, कौतुक करण्यात आले. रुग्णालयात ‘सिजेरीयन' शस्त्रक्रिया आणि ‘नॉर्मल डिलिव्हरी' पूर्णपणे मोफत करण्यात आली.

उत्तर महाराष्ट्रातील मोठ्या चॅरिटेबल रुग्णालयापैकी एसएमबीटीमध्ये अनेक आजारांवर सरकारी योजनेच्या माध्यमातून मोफत उपचार केले जातात. तसेच जे आजार योजनेत बसत नाहीत, अशा आजारांवर अगदी नाममात्र दरात उपचार होत आहेत.

गरोदर मातांशी संलग्न असलेल्या सोनोग्राफी व रक्त तपासणीच्या सर्व चाचण्या मोफत केल्या जात आहेत. कोरोना प्रार्दुभावाच्या काळात एसबीटीमध्ये अधिक प्रसूती झाल्या आहेत.

अनेक मातांना कोरोना संसर्ग झालेला असताना त्यांच्यावर यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. कोरोना संसर्ग झालेल्या महिलांच्या उपचारासाठी विशेष कोरोना दक्षता विभाग उभारण्यात आला होता.

त्यात अनेक महिलांवर मोफत उपचार करण्यात आले. रुग्णालयाचे स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. अमित नाईक म्हणाले, की रुग्णालयात २४ तास अनुभवी स्रीरोग तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत. गर्भसंस्कार याठिकाणी केले जातात. अतिशय अवघड परिस्थितीत आलेला रुग्ण इथे येऊन बरा झाला आहे. त्यामुळे इथल्या अनुभवी व तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सेवेचा लाभ रुग्णांनी घ्यावा.