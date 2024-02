नाशिक : छत्रपती संभाजीनगर या कारागृह मध्यविभागाचे विभाजन करून स्वतंत्र नाशिक विभाग कारागृह उपमहानिरीक्षणालय सुरू करण्यात आले.

नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह परिसरात नव्याने सुरू होत असलेल्या कारागृह उपमहानिरीक्षणालय कार्यालयाचे शुक्रवारी (ता. ९) कारागृह व सुधारसेवाचे अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता यांच्या हस्ते होणार आहे. (Inauguration of Deputy Inspector General of Prisons office in Nashik tomorrow News)