नाशिक (जि. नाशिक) : मद्यधुंद अवस्‍थेतील प्राध्यापकाने चारचाकी वाहनाने धडक देताना धुमाकूळ घातल्‍याची घटना नुकतीच घडली. शहरातील अन्‍य विविध भागांमध्येदेखील हीट ॲन्ड रनचे प्रकार वाढले आहेत. दुचाकीस्‍वार, सायकलस्‍वारांना धडक देत वाहनचालक पसार झाल्‍याचे विविध घटनांतून समोर आले आहे. (Increase in incidence of Hit & Run in city Nashik Latest Marathi News)

पहिल्‍या घटनेत तपोवन रोडवरून दुचाकीवरून जात असताना दुचाकीस्‍वारास धडक दिल्‍याची घटना बुधवारी (ता.१६) घडली. यासंदर्भात देवांश जोशी यांनी आडगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्‍यानुसार त्‍यांचे काका चेतन जोशी (५३, रा. तारवालानगर) हे बुधवारी सकाळी साडेनऊच्‍या सुमारास तपोवन रोडवरून जात असताना वाहनचालकाने धडक दिल्‍याने या अपघातात त्‍यांच्‍या डोक्‍याला गंभीर दुखापत झालेली असून, गाडीचेही नुकसान झालेले आहे.

दुसऱ्या घटनेत पंचवटीतील अमृतधाम परीसरातील अपघाताबाबत रवींद्र सिंग यांनी पंचवटी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिलेली आहे. त्‍यानुसार त्‍यांचे भाऊ अजय सिंग (३७, रा. आंबेडकरनगर, उपनगर) हे ९ नोव्‍हेंबरला सकाळी साडेआठच्‍या सुमारास सायकलवरून तारवाला सिग्‍नलच्‍या दिशेने जात असताना पाठीमागून भरधाव वेगाने आलेल्‍या दुचाकीस्‍वाराने धडक देत पळ काढला. या अपघातात अजय सिंग यांच्‍या डोक्‍यास मार लागला असून, ते गंभीर जखमी झाले आहेत.

चारचाकीच्‍या धडकेत दुचाकीवरील दोघे जखमी

गौळाणे फाटा परिसरात भरधाव वेगातील चारचाकीने दिलेल्‍या धडकेत दुचाकीस्‍वार गंभीर जखमी झाले आहेत. १० नोव्‍हेंबरला घडलेल्‍या या घटनेसंदर्भात किरण जाधव यांनी अंबड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

त्‍यानुसार किरण जाधव हे त्‍यांच्‍या पत्‍नी प्रेरणा जाधव यांच्‍यासोबत जात असताना चारचाकी वाहनाने (एमएच- १५- एचयू- ८७०८) धडक दिली. या अपघातात श्री. जाधव यांच्‍या पायाला व खुब्‍याला गंभीर दुखापत झाली असून, त्‍यांच्‍या पत्‍नीदेखील जबर मार लागला असल्‍याचे फिर्यादीत म्‍हटले आहे.

